Se viralizó foto de Jesica Cirio al natural y estallaron los comentarios

jesica cirio sin maquillaje Jesica Cirio se mostró sin maquillaje y arrasó.

A sus 40 años, Jesica Cirio se fotografió frente al espejo en pijama, dejando a la vista sus marcadísimos abdominales y, causó sensación posando sin nada de maquillaje ni filtros.

¿Quién es el nuevo novio de Jesica Cirio?

En Puro Show confirmaron la relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino, con quien ya se muestra públicamente en eventos y salidas. "Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien. Con Nicolás Trombino. La primicia de ese romance la dio Fernanda Iglesias acá pero se lo adjudicó Laura Ubfal mucho después. Incluso Fernanda logró entrevistar gente que tenía denunciado a este chico con el que está ahora" arrancó Pampito en Puro Show.

"El se había ido de viaje durante un largo tiempo a Ibiza. Y ahora están re bien. Fueron juntos a una serie de eventos, ya se muestran. No salen de Puerto Madero" siguió sobre el romance de Jesica Cirio tras su divorcio de Elías Piccirillo, a menos de un año de su casamiento.

jesica cirio novio nuevo Fuertes rumores sobre el nuevo novio de Jesica Cirio.

A pesar de que Jesica Cirio no oculta su nueva relación, Pochi de Gossipeame habló de dudosa reputación de Trombino. "A mi lo que me decían es que es un pibe re de la noche, muy picaflor, y que Jésica iba a terminar siendo una de tanta que tuvo y que tiene, con un montón. Así que bueno, lo habrá puesto en caja. Ahora fueron juntos a un casamiento en Uruguay", dijo.