Enfocada en sus estudios tras ingresar a la carrera de abogacía, Cinthia Fernández tomó una drástica decisión que anunció el martes por la mañana en el programa de Moria Casán donde están participando como panelista.
Cinthia Fernández anunció que no se mostrará más en colaless: "No me da orgullo"
Explosión en los portales tras la revelación de Cinthia Fernández sobre su futuro en las redes sociales y los medios de comunicación. Todos los detalles
Cinthia Fernández habló de sus inicios donde fue protagonista de producciones ultra sensuales y hasta causó furor sacando su canción "el hilo dental" mientras participaba en Bailando por un Sueño.
“Yo reniego de eso. Lo que hice en su momento fue marketing, no es algo que esté orgullosa, no es algo de lo que mis hijas van a estar orgullosas, pero bueno... La verdad es que no me da orgullo ver cosas mías”, dijo.
Fiel a su estilo, Moria Casán arremetió con todo. "¿¡Pero qué te lavó la cabeza, mi amor!? ¿¡Estudiar abogacía!? No te digo orgullosa, pero ¿por qué te sentís que hay tanto cambio? Yo me acuerdo que te presentaste como que ya no estás con cu... al aire”, lanzó. “No es algo que me sienta orgullosa, porque hoy estudiando veo como un lado más serio de la vida, que ahí necesito otra cosa”, cerró Cinthia Fernández convencida de su decisión.
Cinthia Fernández se comprometió en Brasil
Tras varios escándalos mediáticos con la ex mujer de Roberto Castillo, Cinthia Fernández y el abogado dieron el próximo pasó en su relación anunciando su compromiso oficial por todo lo alto desde Brasil.
Aprovechando sus vacaciones en Río de Janeiro, Roberto Castillo y Cinthia Fernández sellaron su amor con una romántica cena a la luz de las velas. De lo más enamorado, Roberto Castillo acompañó su álbum con una dedicatoria para Cinthia Fernández.
"La única mujer que logró ponerme de rodillas y fue para proponerle casamiento", escribió mientras que Cinthia Fernández no se quedó atrás. "Mi marido, mi sí a todo", agregó emocionada.