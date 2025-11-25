Cinthia Fernández anunció que no se mostrará más en colaless: "No me da orgullo"

cinthia fernández portaligas negro.jpg Cinthia Fernández se mostró avergonzada de su campaña bailando en ropa interior.

Fiel a su estilo, Moria Casán arremetió con todo. "¿¡Pero qué te lavó la cabeza, mi amor!? ¿¡Estudiar abogacía!? No te digo orgullosa, pero ¿por qué te sentís que hay tanto cambio? Yo me acuerdo que te presentaste como que ya no estás con cu... al aire”, lanzó. “No es algo que me sienta orgullosa, porque hoy estudiando veo como un lado más serio de la vida, que ahí necesito otra cosa”, cerró Cinthia Fernández convencida de su decisión.

Cinthia Fernández se comprometió en Brasil

Tras varios escándalos mediáticos con la ex mujer de Roberto Castillo, Cinthia Fernández y el abogado dieron el próximo pasó en su relación anunciando su compromiso oficial por todo lo alto desde Brasil.

Aprovechando sus vacaciones en Río de Janeiro, Roberto Castillo y Cinthia Fernández sellaron su amor con una romántica cena a la luz de las velas. De lo más enamorado, Roberto Castillo acompañó su álbum con una dedicatoria para Cinthia Fernández.

cinthia fernandez comprometida brasil Cinthia Fernández se comprometió en Río de Janeiro: "¡Mi marido!".

"La única mujer que logró ponerme de rodillas y fue para proponerle casamiento", escribió mientras que Cinthia Fernández no se quedó atrás. "Mi marido, mi sí a todo", agregó emocionada.