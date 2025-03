¡Se supo! La operación de Wanda Nara no fue por salud: "Se hizo las..."

"Wanda está recién operada. No se sabe de qué puntualmente... Es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… no sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos. Por eso ella no podía agarrar ni abrazar a la nena, y Wanda le pedía que baje a la nena para poder agarrarla de la mano”, explicaba De Brito en BONDI.

Ahora, Yanina Latorre desmintió los rumores y reveló de qué se operó Wanda Nara. “No sé para qué Wanda mete a su enfermedad, cuando se hizo algo estético. Por eso, a veces es difícil creerle todo”, lanzó la angelita en sus historias de Instagram.