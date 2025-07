¡Se supo! Cuántos millones de dólares le debía Marcelo Tinelli a Florencia Peña

En una visita a Puro Show, Florencia Peña explicó que aún no cobraba por su trabajo como conductora del Cantando 2024 y que su hijo Juan Otero, tampoco recibió su paga por participar en el certamen. “Me deben plata. Yo intenté que no se filtrara, nos deben a mí y a mi hijo y estamos esperando que nos paguen. Me deben bastantes meses, pero estoy yendo por la vía judicial esperando que se resuelva antes”, declaraba Peña con firmeza.

Tras su revelación, Marcelo Tinelli rompió el silencio y confirmó que pagaron lo adeudado. “Lo que dijo Flor Peña en Puro Show, no lo sabía. Hablé con Fabián Escoltore, que es mi administrador, la persona que maneja mis finanzas y la relación con los proveedores, y se puso al día con todo”, dijo el empresario.