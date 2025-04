¡Se supo! Cuántas propiedades tiene Wanda Nara: "Más de ..."

wanda nara propiedades.webp

"Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos... puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA", respondió Wanda Nara dando detalles de su fortuna.

Wanda Nara reveló con cuántos hombres estuvo

¿Por qué siempre te crean romances?, preguntó otro usuario y Wanda Nara no se guardó nada. “Me inventan situaciones que no viví con gente que nunca me crucé", arrancó.

"Me divierte igual pero los hombres con los que estuve en mi vida los cuento con una sola mano, los demás son inventos...”, sostuvo mientras se la está relacionando con el cantante de MYA, Daniel Guzmán Jr, entre otros.

Filtran la maldad que planeó la China Suárez para enfurecer a Wanda Nara y hay foto

En medio de las repercusiones por la separación de L-Gante y Wanda Nara, salió a la luz la última maldad de la China Suárez contra la rubia.

Si bien había varias especulaciones en las redes, fue Pepe Ochoa en BONDI quien dio detalles de la foto que planeó la China Suárez para enfurecer a Wanda Nara.

Se trata de una postal donde se la ve posando con un conjunto deportivo con el cartel de PARÍS en su buzo, haciendo alusión a la ciudad donde tuvo su primer encuentro con Mauro Icardi en un hotel.

Tras esta publicación, fue Wanda Nara la que habló de Mauro Icardi. "Decís ‘no vuelvo nunca más’ con Mauro" preguntó el periodista de LAM a lo que Wanda Nara respondió. "No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca.