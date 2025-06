¡Se pudrió todo! Yanina Latorre a Cinthia Fernández: "Ojalá no termines violentada"

yanina roberto castilo.jpg Yanina Latorre a Cinthia Fernández: "Ojalá no termines violentada".

Además,Yanina Latorre recordó el video de Roberto Castillo maltratando a su ex y le habló a Cinthia Fernández. "Yo no hablo con maltratadores, no hablo con tipos desesperados por fama que usan a las mujeres. Te vimos gritarle, maltratar y violentar a la madre de tus hijas en un auto, manejando y borracho. Ojalá, Cinthia, no termines maltratada y violentada igual que la ex de Castillo", cerró.

Cinthia Fernández habló de la hija de Yanina Latorre y se pudrió todo

Cinthia Fernández visitó BONDI, se mostró de lo más indignada por las declaraciones de Yanina Latorre sobre Roberto Castillo y además la criticó por cuestionar sus canjes con la universidad donde está estudiando Derecho.

“Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa. No entiendo la saña, critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ‘Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija’. Yo no soy una nenita de mamá”, comenzó diciendo Cinthia sobre la suma que paga Yanina Latorre para los estudios de Lola Latorre.

“Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó generando la furia de Yanina Latorre que no se la dejó pasar.

Yanina Latorre reveló la verdad detrás del romance de Cinthia Fernández y Castillo: "La usa para...".

Tras la escandalosa pelea de Cinthia Fernández con la ex mujer de su novio, el abogado Roberto Castillo, trascendieron videos del letrado agrediendo a su ex y explotó todo, ahora con nuevas revelaciones de Yanina Latorre.

Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre opinó sobre lo sucedido entre Cinthia Fernández, Roberto Castillo y la ex del abogado y habló del romance con Cinthia.

"Le dijo a los amigos que con los 5 palos que tenía Cinthia de seguidores él se iba a hacer millonario, él entendió que toda esa gente lo iba a contratar, no creo que lo contrate nadie porque se le empezaron a caer todos los clientes", dijo Yanina Latorre indignada con las actitudes de Castillo.

"Mi amor, dejá de copiarme como si fueras famoso, sos un simple abogado que cagaste a golpes o a gritos a tu mujer, que estás con Cinthia Fernández y que querés ser famoso y que estás todo el día con el chupín, la tinturita y toda la mar en coche", siguió furiosa.