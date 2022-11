¿Se le pasó la mano?: el sideboob y la transparencia de Sol Pérez que volvió locos a todos

"Qué diosa por favor", "Te doy hasta que Boca se vaya a la B", "bella", "Estás más fuerte que el pimentón", fueron algunos de los comentarios que recibió Sol Pérez, de parte de sus seguidores por sus fotos.

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Se le fue la mano? Las transparencias de la China Suárez que revolucionaron Qatar

Sol Perez.jpg

Tampoco faltaron los comentaristas de siempre, que acusaron a Sol Pérez de exhibirse demasiado. "Ya cansa", aseguró uno de ellos.

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Brutal!: Jesica Cirio se mostró de atrás y de adelante y fue demasiado

Sol perez foto.jpg

Sol Pérez sin ropa interior

La influencer y modelo Sol Pérez, que venía de dejar todo al descubierto, mostró en su Instagram el look que utilizó para el debate de Gran Hermano y hasta sus colegas les destacaron su figura.

La ex "Chica del clima" viene logrando que todos hablen de sus looks en cada uno de los debates del reality y su colega Floppy Tesouro no se pudo contener: "Tan (emoji de fuego) amiga".

Pérez lució un vestido negro y con botas altas de color plateado y brillantes. Para su peinado presentó extensiones y unas trabas de distintos colores representando la bandera del orgullo LGBT.