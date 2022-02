¡Se filtró! La escandalosa interna entre Gustavo Martínez y la niñera de los hijos de Fort: "Lo aisló, lo odiaba"

marisa gustavo 2.jpg

"Me dicen del entorno de Karina que ella aisló a Gustavo Martínez de los chicos de a poco, que no lo quería para nada, lo odiaba me dicen”, expresó Lucas Bertero. “Por eso ella tomó mucho protagonismo este último tiempo que Gustavo estaba mucho más relegado por el tema de salud", explicó.

Virginia Gallardo, por su parte, se mostró muy sorprendida. “¡Que raro! Desconozco. Juntos formaron un buen equipo de trabajo, después en mi ausencia no sé qué habrá pasado en el tiempo y aun así Marisa siempre súper respetuosa”, sentenció la panelista.

La investigación sobre la muerte de Gustavo Martínez

En medio de la conmoción por su suicidio, la policía sigue recabando más información en la escena del hecho y ahora la revista Caras reveló un dato escalofriante sobre las horas previas a la trágica decisión del ex personal trainer.

Al parecer, Martínez había cortado los alambres de seguridad del balcón desde donde cayó horas antes de tirarse. Pero Martínez comenzó con el procedimiento desde las 17 del martes, 11 horas antes de su caída.

Felipe y Martita Fort estaban en el departamento

El día posterior a su muerte, César Carozza abogado de la familia y amigo personal de Felipe Fort y Martita dio una entrevista en Nosotros a la Mañana y confirmó que los herederos del chocolatero estaban en el departamento en el momento del hecho.

"Ellos estaban en el departamento durmiendo cada uno en su cuarto. No escucharon nada porque eran las 4 de la madrugada y estaban descansando", comenzó explicando.

"Nosotros no sabíamos nada pero enseguida nos llamaron, era muy de madrugada y enseguida accionamos", manifestó el abogado que además explicó que inmediatamente les pidieron a los chicos que no salieran del cuarto. "Hablamos por teléfono, lo primero que hicimos fue pedirles que no salieran del cuarto por nada del mundo", dijo.

Mientas tanto, Martita y Felipe Fort armaron las valijas y viajaron a Miami donde festejarán su cumpleaños.