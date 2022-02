Murió Gustavo Martínez, la pareja de Ricardo Fort, al caer desde un piso 21

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad se trasladaron de urgencia al lugar, donde personal del Same constató la muerte de Martínez.

La investigación de lo ocurrido quedó a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59.

Qué dijeron los hijos de Ricardo Fort

Uno de los hijos de Ricardo Fort señaló a la Policía que Martínez se encontraba deprimido en los últimos días debido a que Marta y Felipe cumplirían la mayoría de edad la semana que viene y que había mencionado querer arrojarse del balcón.

En el departamento donde vivía Martínez con los dos menores, informaron, no se observan signos de violencia o desorden. Sin embargo, en uno de los balcones que dan hacia el frente de la calle Sucre, la que sería su habitación, se encontró la red protectora cortada.

El recuerdo de Ricardo Fort

Con motivo de los ocho años del fallecimiento del empresario, Martínez dio en noviembre una entrevista en la que contó que cada tanto veía señales de Ricardo Fort.

"Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Una vez entro y no escuchaba nada, no había nada... Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?", manifestó, entre risas.

Fort murió el 25 de noviembre de 2013 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad, donde se encontraba internado por una fractura de fémur periprostética. Luego de la muerte del chocolatero, Gustavo Martínez obtuvo la custodia legal de Martita y Felipe.