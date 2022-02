¡Vuelve LAM! Ángel de Brito confirmó el regreso de su programa y reveló canal y angelitas

"¿Las angelitas vuelven también?", le consultaron. "Algunas", contestó generando misterio si bien ya se sabe que Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw continuarán en compañía del conductor.

Además, Ángel de Brito confirmó la ausencia de Cinthia Fernández que está trabajando como panelista en el programa de Fabián Doman y la de Mariana Brey que formará parte de "Socios del Espectáculo" el nuevo ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El día que De Brito anunció el final de LAM

Ángel de Brito confirmó vía Twitter que Los Ángeles de la Mañana llegaba a su fin. “Primicia: el 31/12 termina LAM, mañana viernes les cuento todo en #LAM”, escribió el conductor del Trece dejando en sorpresa a todos sus seguidores y fanáticos.

“Me costó un montón tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacio. Siempre digo que no todos los conductores son así de generosos”, contó.

La palabra de Ángel de Brito confirmando que LAM termina el 31/12: "Es una decisión personal"

Cómo tomaron la noticia las angelitas

Yanina Latorre habló sin filtros sobre el inesperado final de Los Ángeles de la Mañana. Ángel de Brito anunció que el programa llegará su fin el 31 de diciembre, y sorprendió a los espectadores pero también a sus compañeras Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Pía Shaw, Andrea Taboada y Mariana Brey que se enteraron a través de las redes sociales.

La mujer de Diego Latorre dio detalles de cómo fue recibida la noticia entre las angelitas y cómo se vivió el programa del viernes.

"El día que Ángel puso el tweet nosotras recibimos un llamado y a cada una nos comunicaron que el programa no seguía”, explicó Latorre en el cilco radial, Polino Auténtico.

"Así, lisa y llanamente con una mera conversación por celular: “A partir de ahí las angelitas podían quedar liberadas o no y renegociar algo. La verdad es que el viernes LAM fue un velorio. Todo un drama”, sumó.

“Fue todo muy feo. La más dolida es Cinthia porque se queda sin laburo y tiene las chicas. Pero son cosas que pasan. Las demás no. Yo creo que si Ángel arma algo va a contar con las chicas”, siguió Yanina sobre las reacciones de sus compañeras por el fin de su trabajo.

Además, Yanina habló de su futuro laboral y reconoció que espera seguir trabajando con Ángel de Brito.

“Yo ya tuve mi primera charla, y Ángel me dijo que voy a estar en su próximo proyecto, que no sé cuál es ni donde. Pero confío mucho en Ángel y Mandarina, así que voy a seguir. No me imagino trabajando con otra persona, así que después les daré más detalle”, sostuvo.