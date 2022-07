Filtraron la interna entre Ova y Gabriela Sabatini.

Días después, fue Ángel de Brito quien confirmó la crisis familiar con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

"¿Qué pasó entre Cathy Fulop y Gaby Sabatini? Porque se dejaron de seguir en las redes", le preguntaron a lo que contestó sin rodeos "Bolonqui".

¿Qué pasó entre Ova y Gabriela Sabatini?

Lo cierto es que el inicio de la crisis se habría dado entre Ova Sabatini y su hermana Gabriela.

Hace algunos días, Gabriela participó de un torneo con ex tenistas, pero ningún miembro de la familia Sabatini le dedicó un posteo o le mandó un mensaje brindandole su apoyo.

Además, se filtró que el día de cumpleaños de Ova, Gabriela Sabatini fue la única que no participó de la videollamada familiar.

Por otro lado, siguen sin seguirse en las redes aunque Gabriela sí sigue a sus sobrinas Tiziana y Oriana Sabatini.

Cathy Fulop cautivó en enteriza

Cathy Fulop volvió a reventar las redes sociales con una foto no apta para cardíacos.

Dueña de un físico escultural y una belleza envidiable, Cathy Fulop decidió hacerle frente al frío con una explosiva postal playera.

La mamá de Oriana Sabatini recordó una osada producción en la que lució una enteriza dorada súper jugaba que dejaba gran parte de su sideboob a la vista.

"Un poco de calor en este día tan frío", escribió Cathy Fulop divertida junto a la publicación que en minutos cosechó miles de likes, reacciones y comentarios.

Cathy Fulop como Dios la trajo al mundo

demostrar que a sus 57 años está más fabulosa y radiante que nunca posando como toda una Eva en el Edén.

Desde un jardín y cubriendo sus partes íntimas, la mamá de Oriana Sabatini mostró su figura al natural y los fans quedaron sin palabras.

Como no podía ser de otra manera, su foto se llenó de likes en minutos y hasta famosas como Adabel Guerrero y hasta su misma heredera, no dudaron en elogiarla.

Las vacaciones de Oriana Sabatini en Miami

Oriana Sabatini armó las valijas, viajó a Miami junto a Paulo Dybala. Desde allí la diosa que hace poco reventó Francia con su look más explosivo y el futbolista no han parado de revolucionar las redes sociales con sus posteos.

Desde caminatas de compras hasta paseos en yate, Paulo Dybala y Oriana Sabatini han arrasado con sus actividades en el estado de la Florida aunque ha sido su último posteo el que ha causado sensación.

La hija de Cathy Fulop y el ex jugador de la Juventus asistieron a una de las fiestas más exclusivas luciendo looks combinados dignos de una pareja del jet set.

La foto no solo se llenó de likes sino que enloqueció a famosos como Pico Mónaco que comentó "Fuaa me vuelvo loco", Rodrigo de Paul, Euge de Martino, Mau Montaner y más estrellas que no tardaron en dejar su opinión.

