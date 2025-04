¡Se filtró! Cómo fue el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas: "Estuvieron..."

mauro icardi encuentro hijas.avif

Si bien no se conoció mucha información de lo sucedido puertas adentro entre Mauro Icardi y las pequeñas tras tres meses separados trascendió un tuit. “Estuvieron casi tres horas juntos y fue difícil separarlos”, detalló @alina_cambon, en su cuenta de X mientras que Wanda Nara en una entrevista aseguró que las niñas estaban felices por ver a su papá.

La China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña juntos: la foto que causó sorpresa

La China Suárez y el Mauro Icardi siguen confirmando su amor ahora mostrándose con Benjamín Vicuña.

Por primera vez, la China Suárez, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña se mostraron juntos en una plaza junto a los hijos de la China y Vicuña.

Si bien el último los últimos fines de semana se pudo ver a la pareja disfrutando de un partido de hockey de Rufina Cabré junto a Nicolas Cabré, no se los había visto compartiendo momentos con Vicuña.

“Estas son imágenes exclusivas que muestran que la relación entre ellos es súper armoniosa, eso es priorizar a los hijos, esto fue el martes”, explicó Angie Balbiani en Puro Show y Pampito sumó: “Es una actitud que también esperamos de Wanda”.

Mauro Icardi no fue a la audiencia de conciliación

Mauro Icardi decidió no presentarse a la audiencia de conciliación con Wanda Nara luego de que la fiscalía dictaminara una fecha de mediación en la denuncia penal que realizó la mediática contra su ex pareja tras el escándalo en el edificio Chateau Libertador.

Mientras Wanda Nara sí asistió, Mauro Icardi tomó la decisión de no cruzarse con Wanda Nara y fue representado por sus abogados Lara Piro y Gonzalo Romero Victoria quienes dieron los motivos de su ausencia.

"No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce. Consideramos que con nuestra representación era suficiente y así fue", explicó Romero Victorica en "A la Barbarossa".

"Está desesperado por reencontrarse con ellas, hace Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas y creer todo lo que una mujer dice es un arma de doble filo", agregó Lara Piro sobre el desconsuelo de Mauro Icardi por no poder revincularse co sus hijas.