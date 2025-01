zaira nara facundo pieres agustina.webp Se filtraron las escandalosas internas entre Zaira Nara y la ex mujer de Facundo Pieres.

Como si no fuera suficiente, el panelista aseguró que Zaira Nara tampoco quiso coincidir con la madre de los hijos de Facundo Pieres durante sus vacaciones en las playas de Punta del Este. "Antes de este verano, Facundo le pidió a Agustina que no pase por la playa de Punta del Este cuando estén sus hijos con Zaira a lo que la ex le dijo: '¿vos te pensás que si estoy caminando no voy a saludar a mis hijos que están con tu novia? Estén con quien estén'", cerró el periodista.

Desde Punta del Este, Zaira Nara confirma que es la reina del look tanga a la vista

Al igual que figuras como Valeria Mazza y su familia, Ricardo Darín, Susana Giménez, Verónica Lozano, Adrián Suar entre otras, Zaira Nara volvió a elegir José Ignacio para descansar junto a su familia e imponer tendencia con cada una de sus elecciones estilísticas.

zaira nara tanga a la vista punta del este.jpg

Tras un 2024 repleto de viajes y trabajos por el mundo, Zaira Nara demostró que no hay destino ni oportunidad en la que no cause sensación con sus looks siendo una referente fashionista para todas sus followers.

Desde sus tardes en la playa, paseos por Punta del Este, salidas nocturnas y hasta recorridas en jeep, Zaira Nara muestra cómo llevar las tendencias veraniegas de la forma más chic.

Zaira Nara se suma al "tanga a la vista"

Fue justamente para uno de sus paseos en jeep que Zaira Nara protagonizó una serie de fotos espontáneas en las que sorprendió sumándose a la tendencia "tanga a la visa".

De lo más canchera, Zaira lució unos jeans acampanados de tiro ultra bajo ideales para dejar ver los breteles de su bikini taparrabos.

zaira nara tanga a la vista 2.jpg

Agregando un toque boho chic, Zaira Nara combinó sus jeans con chaleco de cuero color mostaza, logrando un combo ideal para las tardes esteñas.

Zaira Nara estrena shorts ultra XS

Celebritie infaltable del verano esteño, Zaira Nara disfrutó de la noche de Punta del Este eligiendo para su primer salida unos shorts imposibles de pasar desapercibidos.

Zaira Nara fue por los clásicos shorts de jean ultra XS al ras pero eligiendo un modelo con detalles shiny metalizados. Sexy lo combinó con crop top anudado de espalda al descubierto y causó sensación en José Ignacio.