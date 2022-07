Se calentó Cinthia Fernández y mostró toda su furia

La mujer contó que cobra 6 mil pesos por cada uno de sus tres hijos, además de tener una tarjeta Alimentar y un plan “Potenciar trabajo”. También dijo que hasta hace tres meses trabajaba en un comedor, aunque de momento no se encuentra empleada y que el video viral fue dirigido a un hombre que le criticó vivir a través de planes sociales sin hacer nada.

Su defensa a no trabajar, enojó duramente a Cinthia Fernández. "Cómo esta persona se quejaba de que laburaba para que yo cobrar un plan, yo le dije: ‘Renunciá y viví vos también del plan’”, adujo la mujer y la panelista le respondió: "Pero nos está diciendo a todos que somos unos boludos por laburar y por luchar, y por tener la dignidad de ir a laburar por lo que queremos".

“Si vos estás laburando y te quejás, ¿por qué laburás?”, le retrucó Mariana. “Sí, yo me quejo de mantener vagos, porque vos hace cuatro años no tenés registro de trabajo”, dijo la panelista, que manifestó: "Vos crees que está buenísimo vivir así y a mí me parece una falta de respeto. A mí y a todos. Te lo quiero decir en la cara, porque así como vos lo dijiste tan suelta de boca, me parece que es una falta de respeto porque pagamos tus planes. Y yo lo pagaría feliz a una persona que tiene ganas de progresar, pero acá criamos vagos".