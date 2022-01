¡Se armó! Alejandra Maglietti mandó al frente a Benjamín Vicuña: "Me pidió..."

Edith Hermida mandó al frente a la modelo en Bendita. “Me pidieron un cigarrillo, pero no lo consideré como que me tiraban onda”, expresó, sin querer dar el nombre de quién era el famoso con el que se había cruzado.

“Vicuña me lo pidió. Antes de que esté de novio, en un lapso que estaba separado, me pidió un cigarrillo. Pero eso no significa nada”, terminó revelando, mientras trataba de sacarle importancia al asunto.

¿Qué pasó entre Alejandra Mglietti y Benjamín Vicuña?

“Estaba solterísimo. Fue, no sé, hace unos meses”, siguió explicando.

“No, no me habló. Ni me conocía. Me pidió un cigarro, se lo di y se fue”, concluyó.

Alejandra Maglietti derritió Punta

Desde que comenzó la temporada la diosa no ha parado de revolucionar a sus fans con explosivas publicaciones desde la playa y esta vez no ha sido la excepción.

Al igual que famosas como Romina Malaspina, Valeria Mazza, Pampita, Dolores Barreiro, entre otras tops, la diosa armó las valijas y viajó a Punta del Este desde donde no ha parado de sorprender con sus atuendos veraniegos y postales de los sunsets.

En esta oportunidad, Alejandra Maglietti aprovechó para reflexionar sobre la vida y demostrar su conocimiento en filosofía con un explosivo triplete de fotos para el que lució una micro-bikini colorada al límite.

View this post on Instagram A post shared by Alejandra Maglietti (@alemaglietti)

"La vida posee un solo sentido, poder jugársela y jugarse la vida tiene algo de apuesta, Lacan", escribió junto a las fotos en las que si bien sorprendió con su reflexión, fue su figura la que se robó la atención.

Alejandra Maglietti arrasó con su look

Días antes, Alejandra Maglietti sorprendió con su estilo en la costa esteña.

Para los típicos sunsets de Punta del Este, Alejandra eligió una micro bikini negra con un chaleco estilo kimono sin mangas abierto que dejaba a la vista su trabajado abdomen. Los combinó con un sombrero y anteojos de sol.

Como siempre compartió las fotos en sus redes sociales y se llevó todos los suspiros y halagos, en especial por su lomazo impactante.