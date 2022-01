¡Bomba en bikini! Las explosivas fotos privadas de Milagros Brito, la ex de Roberto García Moritán

milagros brito 3.webp

La heredera de Jorge Brito, posó en bikini y mostró su trabajadísima figura acompañada por su actual pareja.

Lejos de tener una mala relación con Pampita, Milagros tiene un gran vínculo con la modelo y hasta celebraron juntas las fiestas con todos sus hijos y Roberto García Moritán.

milagros brito 2.webp

La polémica foto de Pampita y Roberto García Moritán

Como todos los veranos, la top celebró el día de su nacimiento por todo lo alto aunque esta vez eligió Buenos Aires para su festejo.

A diferencia de otras temporadas donde arrasó con sus celebraciones en destinos como Punta del Este y hasta el caribe mexicano, la top organizó un festejo súper exclusivo en un reconocido restó de la Costanera.

cumple pampita look.png

Acompañada por su marido Roberto García Moritán, sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán y la pequeña Ana, Pampita sopló las velitas y varios famosos dijeron presentes.

Si bien se vivieron momentos de mucha emoción, en las últimas horas se viralizó una polémica foto de Pampita y Roberto García Moritán y estallaron las redes.

En la imagen Carolina abraza a su esposo, Roberto García Moritán, pero al mismo tiempo hace con su mano izquierda el polémico gesto de los “cuernitos”, sin que el empresario se diera cuenta.

pampita cuernitos.jpeg

La foto inmediatamente llamó la atención de los fans generando cientos de especulaciones.

Un especialista en comunicación no verbal, Hugo Lescano, hizo un análisis de la imagen, en diálogo con minutouno.

Los cuernitos son una "fuga emblemática"

“Desde la ciencia de la comunicación no verbal, podríamos decir que estamos ante un fenómeno conocido como ‘fuga emblemática’. Nos referimos a los gestos ‘emblemáticos' señalando aquellos gestos que no necesitan interpretación, ya que en un contexto geográfico e histórico determinado poseen significados construidos socialmente. Por ejemplo, el dedo pulgar elevado para decir que ‘todo está bien’, el dedo índice perpendicular a los labios para pedir silencio, etc. Y hablamos de ‘fuga’ refiriéndonos a los gestos significativos, realizados inconscientemente”, empezó explicando el especialista.

Y prosiguió, haciendo referencia a la ‘fuga emblemática’: “Al ejecutarlo lo que hacemos es expresar emociones con nuestro cuerpo de modo inconsciente. O sea, la emoción está presente pero no sabemos que la estamos expresando”.

“De acuerdo a lo que vemos en la foto, las dos condiciones se dan en este caso ya que podemos reconocer los ‘cuernitos’ sin esfuerzo y también apreciamos que Pampita ni siquiera puede ver su mano que se encuentra detrás de la cabeza de su esposo”, agregó Lescano sobre el gesto de Carolina.

En ese sentido, el experto afirmó que hace falta conocer más sobre el contexto para entender el porqué del gesto de la modelo. “¿Qué sentía Pampita en ese momento? ¿Deseo de alejar la mala suerte del vínculo con su pareja? ¿Fue un mensaje sutil sobre la infidelidad (siempre inconsciente claro) a Benjamín Vicuña que estuvo presente en la fiesta?”, se preguntó.