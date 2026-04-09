¿Sangre o pintura?: escándalo por las fotos del golpe de Andrea del Boca en Gran Hermano

andrea del boca video sangre Escándalos por las fotos del accidente de Andrea del Boca.

Entre los más repetidos, estuvieron las dudas sobre el rostro ensangrentado de Andrea. "¿Es pintura o sangre?", escribieron varios. "¿Dos dientes perdió por esa caída? ¿Pero que se dio, con la punta de algo?", "Puro Show", agregaron.

¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano?

Trascendió que fue la misma Andrea quien decidió no regresar a la casa de Gran Hermano tras su golpe. "Basta para mí", habría dicho según reveló Ángel de Brito.

En medio de las versiones sobre las famosas que podrían reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano, Mariana Brey, analista del programa, aseguró que la actriz regresaría a la casa.

"Anna Chiara del Boca dijo que no la descarten como opción pero Andrea todavía no tiene reemplazo", arrancó la panelista. "Van a esperar al repechaje y en ese repechaje volvería a entrar a la casa Andrea. Pero todavía no hay fecha", siguió.

Además, en el Diario de Mariana revelaron que Andrea del Boca podría debutar como panelista en algún programa de Telefé. "Me dicen a mí que empieza como panelista y se va a ver después si sigue como conductora o un proyecto de ficción", aseguró Santiago Riva Roy.

Semanas antes salió a la luz una escandalosa versión sobre el vínculo de Andrea y su hija.

anna andrea ¿Andrea del Boca vuelve o será reemplazada por su hija Anna Chiara del Boca?

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.

Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.