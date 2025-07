¡Sacada! Nazarena Vélez llorando y a los gritos en LAM

Evelyn apuntó contra Nazarena Vélez asegurando que la angelita no le había pagado el sueldo correspondiente a los meses que trabajó en la productora creada por Vélez y su ex marido Fabían Rodríguez.

“Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tenés un poquito más de empatía por la gente. Fuiste muy mala mina y te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. De verdad, me parecés mala leche", disparó Nazarena Vélez luego de que Evelyn saliera por teléfono.