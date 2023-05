►TE PUEDE INTERESAR: A María Becerra se le vió hasta el último tattoo en mini vestido y escotazo XL en los Premios Billboard

Además, la también actriz acompañó su imagen con una profunda reflexión sobre su presente y el paso de los años. "Hoy cumplo hermosos 43 años . Recuerdo cuando tenia 25 , 30 y me decían que a partir de los 40 se venía la mejor etapa . También veía en las revistas mujeres de 40 y pico diciendo , me siento mejor que nunca . Y la verdad hace tres años transito esta década y entiendo y vivo el porqué me dicen estas cosas", comenzó escribiendo.

Sabrina Rojas cumplió 43 años y la foto en micro-bikini es demencial.

"No pasa por cómo llegues físicamente, para nada ,pasa por lo recorrido , porque sos joven pero con otra madurez para disfrutar de todo ,vivís a pleno lo bueno y no te juzgas tanto por lo malo . La vida de nadie es perfecta , menos la mía .Pero a esta edad sentís que te comes el mundo y cada vez te importa menos lo qué pasa a tu alrededor, solo elegís. Elegís todo a conciencia de lo que queres y como . Estoy disfrutando mucho del amor, del amor en las mil maneras . Me amo como nunca antes lo hice y estoy orgullosa de mi", cerró feliz.

Sabrina Rojas arrasó desde sus vacaciones

Luego de fuertes rumores de infidelidad, Sabrina Rojas se separó del Tucu López tras más de dos años de relación y decidió tomarse unas vacaciones. Tras postear una enigmática imagen de su pasaporte, Sabrina Rojas llegó a Puerto Rico y no tardó en mostrarse más explosiva que nunca.

A sus 43 años, Sabrina Rojas es dueña de un lomazo despampanante por lo que no dudó en tomarse fotos luciendo una micro-bikini súper chiquita. A pocas horas de su llegada la rubia sorprendió con una postal tomada desde abajo dejando a la vista sus tatuados muslos provocando toda una locura de reacciones entre sus followers.

Sabrina Rojas se fue de vacaciones a Puerto Rico y subió fotos demenciales.

Ahora, Sabrina Rojas redobló la apuesta y provocó un terremoto con nuevas imágenes, esta vez luciendo una bikini blanca tiro alto con una bombacha tiro alto mega cavada que arrasó en las redes.

Diosa total, Sabrina posó desde la psicina y hasta se animó a pasear en barco. "Puerto Rico me sienta bien", escribió Sabrina junto a las publicaciones que inmediatamente revenaron la red y los portales.

Sabrina Rojas se fue de vacaciones a Puerto Rico y subió fotos demenciales.

Sabrina Rojas cautivó con sus transparencias

Siguiendo los pasos de tops como Zaira Nara y Cami Homs, Sabrina se sumó a la tendencia del crochet y las prendas tejidas apostando por un vestido XL color nude ideal para las altas temperaturas.

Al igual que lo hicieron las famosas en la playa, la ex de Luciano Castro posó desde el jardín de su casa y los likes y elogios estallaron aunque también hubo varios comentarios sobre su crisis con el Tucu López.

