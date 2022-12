Romina Malaspina se sentó sobre la bandera argentina y desató la polémica

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Infernal! La foto de Lali Espósito sin remera que dinamitó Qatar

En la serie de fotografías, Romina Malaspina se mostró con una microbikini celeste y blanca y detalle no menor, la bandera argentina.

Romina Malaspina 2.jpg Romina Malaspina mostró las cábalas y desató la polémica.

Los comentarios fueron más de 600 y tuvo más de 105 mil likes con las 4 fotografías en las que desplegó su belleza entre los colores de la Scaloneta.

El problema fue que a no pocos les molestó que Romina usara la bandera argentina para mostrarse sexy en su perfil de Instagram.

Romina Malaspina 4.jpg

Romina Malaspina 3.jpg

Evidentemente la foto que generó más rechazo fue la que la muestra sentada sobre la bandera, con la cola justo donde iría el sol. Los comentarios no tardaron en aparecer. Por ejemplo uno que le dijo "no da para que te sientes sobre la bandera" u otro que le espetó: "no te podés pasar la bandera por todos lados, es una falta de respeto".

Sin embargo no faltó quien la apoyó en su iniciativa: "Por favor el respeto tenelo vos,ESTAS HABLANDO DE LA MUJER MAS HERMOSA DEL PAIS" contestó uno de los fans de Romi a una de sus detractoras.

Romina Malaspina 5.jpg

Mientras tanto Romina Malaspina dejó el posteo y siguió juntado más likes que hate.