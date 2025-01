Como hacen todas las celebs, es la misma Romina Malaspina la encargada de modelar y promocionar cada uno de los modelos y ahora no fue la excepción.

Romina Malaspina reina de las bikinis hilo dental XS

En esta oportunidad, Romina Malaspina sorprendió a sus followers eligiendo un diseño con el color infaltable de todas las temporadas el negro.

Si bien fue por un tono clásico, Romina Malaspina le agregó su toque de sensualidad con la bombacha hilo dental ultra XS y corpiño con recortes.

romin amalaspina hilo dental negro.jpg Romina Malaspina es un éxito total con la microbikini XS imperdible del 2025.

Además, Romina Malaspina combinó su microbikini negra con un kimono de transparencias al tono, logrando un combo que provocó suspiros.

Romina Malaspina estrena bikini glam

Semanas antes, Romina Malaspina lució un modelo de bombacha taparrabos con detalle de cadenas silver en sus breteles.

romina malaspina bikini pareo xs.jpg Romina Malaspina estrena taparrabos con cadenas silver y arranca el verano 2025 XS.

Para un toque más sofisticada, Romina Malaspina combinó su microbikini con pareo de seda de inspiración Versace y estallaron los likes.

Romina Malaspina estrena bikini militar

Entre sus últimas publicaciones, Romina Malaspina se la jugó con una micro-bikini color empolvado en clave verde militar de bombacha hilo dental.

romina malaspina bikini pileta.jfif Romina Malaspina inauguró la temporada pileta 2025 con su microbikini hilo dental ultra XS.

Claro que no fue su único modelo en clave empolvado. Días antes, Romina Malaspina deslumbró a sus seguidores con una microbikini bicolor ultra diminuta.

romina malasína bikini bicolor.jpg Romina Malaspina inauguró la temporada pileta 2025 con su microbikini hilo dental ultra XS.

Romina Malaspina reina del shiny en Navidad

Convertida en una influencer fashionista, Romina Malaspina se ha convertido en un referente para sus followers que siguen con atención cada una de sus elecciones.

Como no podía ser de otra manera, Romina Malaspina no dejó de lado la Nochebuena mostrando en detalle el look que eligió para recibir la Navidad.

ROMINA MALASPINA LOOK NAVIDAD.jpg

De lo más glamorosa y con una súpe producción de fotos Romina Malaspina estrenó un mini vestido shiny ultra XS de paillettes en clave silver con mangas imponentes y escotazo en la espalda resaltando su lomazo a la perfección.