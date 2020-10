Romina Malaspina antes y después: reveló qué cirugías tiene

Hubo un antes y un después del reality Supervivientes en el que participó en 2018. "Bajé 9 kilos", confiesa Romina durante la charla y asegura que fue después de eso que ordenó su vida en cuando a la alimentación y al ejercicio.

La marplatense saltó a la fama en Argentina con su participación en el reality Gran Hermano 2015 y después de ello continuó con su carrera en la TV en diferentes países. "Me gustan los desafíos y exigirme. No me da miedo arriesgarme con un proyecto nuevo aunque no lo conozca. Me gusta jugármela. Siempre fui muy mandada. Voy dejando que la vida me lleve. Por eso después me instalé en Chile para ser parte de un reality y luego acepté Supervivientes, otro reality que se graba en Honduras y se transmite para todo España, donde es un programa muy visto. Fue algo extremo, pero increíble", cuenta Romina Malaspina.

“Después de Supervivientes, en el que bajé 9 kilos, hice un curso de nutrición deportiva. Así aprendí a comer mejor. No hago dieta, pero como sano y también me permito un poco de chocolate. Me levanto y entreno por la mañana y con la máquina elíptica, que tiene poco impacto y es muy completa. Y no mucho más; tal vez algo de abdominales o sentadillas”, revela sobre los cambios que desde entonces fue sufriendo su cuerpo.

Romina Malaspina también tiene otros secretos, además de la alimentación y el ejercicio, todos los días toma "una pastillita de colágeno y una gomita de biotina para las uñas, pelo y piel".

Para ajustar su cintura, usa una "faja modeladora" aunque los cambios más profundos y visibles fueron a raiz de dos cirugías: la nariz y las lolas.

Además, en su boca se pone ácido hialurónico cada tres o cuatro meses.

¿Relación abierta?

Romina Malaspina no está en pareja y dice no querer una. "Ya viví el estar con una persona tóxica y celosa. Eso algo que me afectó mucho y no quisiera repetir" por lo que hoy por hoy le huye a una relación.

"No estoy con ganas de enamorarme. Estuve muchos años de novia, desde los 15 hasta los 24 años. No con la misma persona, sino en tres relaciones largas. Quizá empiezo a hablar con alguien y cuando siento que se puede dar, me escapo. Me di cuenta que hasta soy mucho más productiva cuando estoy sola. Tal vez no me llegó la persona ideal, esa que me potencie y que piense parecido a mí”, admite a la revista Caras.

Romina Malaspina desnuda 2.jpg

Sobre la posibilidad de una relación abierta, Romina Malaspina asegura que podría darse la chance pero "si es con respeto. Tal vez si se trata de una relación tranquila, una que no interfiera con mi trabajo, podría ser".