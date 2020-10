Romina le contó a la revista que tenía todo listo para instalarse en Estados Unidos cuando la sorprendió la pandemia en Argentina. "Me faltaba menos de un mes para irme y estaba buscado departamento allá", pero todo cambió y la propuesta de probarse como conductora en Canal 26 la sorprendió.

Fue en el programa Noticias de 22 a 24 donde Romina Malaspina lució un top transparente sin ropa interior y se desató la gran polémica que la llevó a estar este año en boca de todos. Sobre ese episodio confesó: “No me imaginaba tanto revuelo, sobretodo porque no fue algo planeado. ¿Por qué dije que salir en lolas me empodera? Porque en Argentina todavía hay un pensamiento bastante machista. Creo que si pasaba en España nadie me hubiera mirado. Yo vine de allá con un pensamiento más relajado. Igual, es cierto que se me fue de las manos con las luces del estudio, que me jugaron en contra. Antes me había mirado en el espejo y el top no se veía tan así, sino que eran transparencias más sutiles. Más allá de que fue un error de vestuario, no se puede criticar o juzgar al otro sin saber”.

Romina Malaspina desnuda 1.jpg Romina Malaspina mostró su cadera kardashi casi desnuda: "Bajé 9 kilos"

Malaspina recibió críticas por aquella presentación que dejó mucho para ver, muchas de ellas de mujeres e incluso del medio : “Yo las hubiera defendido, no hay que tirarse piedras entre mujeres. Hay muchas con pensamiento machista todavía. Pese a todo, estoy súper contenta con lo que estoy aprendiendo en el canal y con los compañeros que tengo”.

"Bajé 9 kilos"

Sobre los cambios de su cuerpo, Romina Malaspina contó que “después de Supervivientes (un reality extremo que se grabó en Honduras), en el que bajé 9 kilos, hice un curso de nutrición deportiva. Así aprendí a comer mejor. No hago dieta, pero como sano y también me permito un poco de chocolate. Me levanto y entreno por la mañana y con la máquina elíptica, que tiene poco impacto y es muy completa. Y no mucho más; tal vez algo de abdominales o sentadillas”.

Y contó algunos de sus secretitos: “Todos los días me tomo una pastillita de colágeno y una gomita de biotina para las uñas, pelo y piel. Disfruto mucho estar en casa tranquila y haciéndome esas cositas de estética, y más ahora que me hago todo en casa. Para la cintura uso una faja modeladora, que también me ayuda a mantener la espalda recta, porque soy muy encorvada”.

Y respecto de las cirugías y los cambios de su rostro, reveló: "Yo me hice la nariz, las lolas y me pongo ácido hialurónico en la boca, que se va cada tres cuatro meses".