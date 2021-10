Rodrigo de Paul sobre la China Suárez: ¡contundente!

Antes de que el escándalo y el rumor crezcan, el propio Rodrigo de Paul salió a poner paños fríos a la situación y desmintió rotundamente las versiones.

"Se volvieron locos, no la vi en mi vida", aseguró el jugador del Atlético Madrid sobre la China Suárez, a quien Wanda Nara tildó de "zorra" sin nombrarla.

rodrigo de paul seleccion argentina.jpg Rodrigo de Paul juró por su hija que no conoce a la China Suárez

Entre todos los rumores y nombres que se largaron en las últimas horas en la televisión argentina, uno involucró a Rodrigo de Paul, quien saltó rápidamente a desvincularse del tema y a contar cómo la versión estaba afectando su vida personal y familiar.

"Juro por Francesca -su hija- que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez", dijo en diálogo con el periodista Flavio Azzaro.

Otro de los que se desvinculó de la China Suárez ante los rumores fue Gonzalo Heredia, señalado como "tercero en discordia" en una crisis entre la actriz y su, por entonces marido, Benjamín Vicuña.

El escándalo con Wanda Nara, ¿termina con la carrera de Mauro Icardi?

Terminar no, pero sí la pone en un impass con futuro incierto. El futbolista del PSG pidió licencia este fin de semana después de que su esposa hiciera pública su infidelidad con la China Suárez; viajó a Milán para reconciliarse con Wanda Nara, volvió a París con ella pero siguió sin presentarse a los entrenamientos.

Mauricio Pochettino lo citó para el partido contra el Leipzing pero, según revelaron, el futbolista no se siente en condiciones de jugar por lo que se disculpó con el DT quien, antes de dar la lista, dijo sobre Mauro Icardi: "Tiene un problema personal. Está en la lista y veremos cuando llegue si puede estar dentro del grupo o no".

Icardi tiene un contrato de 1 millón de euros al mes con el PSG por un contrato que negoció su esposa y representante, Wanda Nara, y que el propio goleador habría amenazado con rescindir si ella le pedía el divorcio.