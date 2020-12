Rocío Oliva fulminó a Claudia Villafañe: "Me pidió que dijera que ella no tenía la culpa"

Además , la última paraje del diez habló de su relación con Dalma y Gianinna. "Ellas tampoco me llamaron. Yo llamé a todo el mundo... A Guillermo Coppola, a Claudia, a la hermana. De hecho, a la hermana la llamé antes de ir al velorio para pedirle la dirección y ella me la dio. Pero cuando llegué no me dejaron pasar", añadió.

Y se despidió detallando cómo le pidieron que por favor se retirara del velorio familiar. "Cuando le pregunté al de seguridad qué pasaba, me dijeron que Claudia tenía que dar la orden. Cuando yo bajé a hablar con los medios, Claudia me mandó un mensaje pidiéndome por favor que no dijera que ella tenía la culpa, que la culpa no era de ella. Cuando yo le pregunté de quién era y la llamé, no me contestó", sentenció.