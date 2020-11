¡Estalló internet! La foto de Morena Rial en bikini diminuta

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHRWIDpjFJY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by ♡More Rial♡ (@moreerial)

Hace algunos días un usuario de Instagram le preguntó cuando llegó a pesar como máximo y More no tuvo problemas en responder que alcanzó los 145 kilos. "Yo llegué a pesar 145 kg, por eso mismo hoy los comentarios de m... que me hagan ya no me afectan", expresó Morena Rial.

"O si me llegan a herir porque soy humana y a veces me agarran bajones, pienso en lo que pude lograr y me siento super orgullosa de mí", terminó sobre los motivos por los que se hizo tan fuerte.

Además, al adelgazar la joven se sometió a otras cirugías para retocar algunas zonas, como sus lolas luego de perder peso y ser mamá.

Ahora, More ha mostrado orgullosa su cuerpo con una imagen en bikini que arrasó las redes. La rubia posó en un modelo negro diminuto que dejaba al descubierto su súper escote.

"Por nadie yo voy a cambiar, mi manera de pensar", escribió picante junto a la postal que causó sensación.