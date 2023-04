►TE PUEDE INTERESAR: En micro-bikini colaless, Wanda Nara subió fotito y fue mucho para las Pascuas

nati jota colaless 1.jpg ¡Reventó el Caribe! Posando de espaldas en colaless ultra cavada Nati Jota desafió los límites.

En la foto se puede ver a la rubia posando de espaldas luciendo una bikini colaless estampada con tiro alto súper cavado. "Este texto vale x la foto del atardecer del momento exacto en el que el sol está mitad en el mar y mitad en el cielo, pero fue tapado x las nubes así que subo una de unos momentillos antes. Les mando besos a todos, los amo como siempre, estoy medio desconectada o no muy charlatana en redes, me hace bien relajar un poco. Realmente x momentos no paro de pensar y adelantarme a cosas (classic natuti) y me culpo xq no debería pues vacaciones, y después me abrazo porq ya bastante con maquinar que encima tengo q castigarme x eso? Nah. (Lo hago de todas formas). Igual estoy mega, eh. Pero me gusta contarles las cosas que me pasan, lo que me parece que se destaca o les puede hacer pensar algo. Les mando besos, escribo esto desde el super que vinimos con mi tío a hacer las compras para la cena", comenzó reflexionando Natuti.

"Ando en bici de acá para allá porque nuestro departamento de @kayislamujeres está como a 4kms de la zona de la playa, así que curtiendo la de que soy local; lompa de la selección mexicana y a pedalear. Como en la vida. Bueno, había que darle un cierre profundo, pero nada q ver el short de la selección mexicana con lo de la vida, lo de pedalear capaz que sí pero re trillado", cerró aunque fue su lomazo el que se robó toda la atención.

Nati Jota arrasó en shortcitos de jean

En esta oportunidad, Nati Jota revolucionó el domingo con una divertida confesión fashionista al contar cuál es su color favorito: el naranja.

Además de dar las razones de su elección, Nati Jota no dudó en presumir su lomazo posando de espaldas con unos shorts de jean súper cortitos.

nati jota shorts 1.jpg Nati Jota mostró cómo le quedan sus shortcitos y explotó el feriado.

Como no podía ser de otra maneta, Nati combinó sus shortcitos con una remerita naranja ajustada y gorrita al tono, llevando al naranja a otro nivel.

Nati Jota y su look para dormir

Nati Jota se la jugó y le mostró a sus seguidores el atuendo que usa para irse a domir. A diferencia de otras famosas que apuestan por camisones de seda, pijamas tradicionales, la rubia apostó por un outfit más canchero pero de lo más sexy.

nati jota remeron dormir.jpg En remerón al ras y sin shortcitos, Nati Jota mostró cómo se va a dormir y fue mucho para Instagram.

Siguiendo la tendencia furor entre las más jóvenes, Nati posó con un remerón estampado al ras y causó sensación provocando todo un terremoto de reacciones entre sus seguidores.

Como si fuera poco, horas antes la influencer se fotografió desde el ascensor de su edificio, uno de sus spots favoritos para posar luciendo un body negro mega cavado y ajustado y lo combinó con shorts tiro bajo y botas negras altas logrando un outfit que no pasó desapercibido.

nati jota body cavado.jpg Nati Jota se puso un body ultra cavado y la foto es dinamita.

Nati jota y su bikini más sexy

Nati Jota decidió sorprender a sus seguidores con un repaso por los momentos que más la marcaron durante sus vacaciones y no dudó en subir fotos en micro-bikinis.

La diosa decidió mostrar cual fue su diseño preferido durante las vacaciones y prendió fuego las redes con una selfie demencial desde el baño luciendo una micro-bikini multicolor explosiva.

nati jota bikini arcoiris.jpg

"Cuando te gusta como te queda la bikini y a donde vas no te va a ver nadie, la selfie en el espejo te llama", escribió Nati Jota junto a la tremenda postal que como siempre cautivó a sus fans.

