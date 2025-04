"En estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está, estoy pensando si contarlo o no. Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave ,,; pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", escribió Wanda Nara amenzando a la abogada.

wanda nara elba.jpg Revelaron el escandaloso secreto que Wanda Nara sabe de Elba Marcovecchio.

Ahora, Yanina Latorre reveló el secreto en Salvese quien Pueda. "A Wanda Nara la habría llamado alguien de la familia de Lanata que sé que ve no te quiere y le habría contado que vos le cortaste la prepaga a su ex mujer y que la necesita por cuestiones de salud”, dijo Yanina haciendo referencia a Sara Stewart Brown ex de Jorge Lanata.