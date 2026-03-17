El álbum de fotos íntimas de Wanda Nara en las Maldivas: bikinis diminutas, poses sexys y más

wanda bikini maldivas Wanda Nara lució las bikinis más sexys en las Islas Maldivas.

Una vez más, Wanda Nara ha destacado su silueta luciendo las microbikinis tendencia como un modelo de Balmain rosa Barbie, imposible de pasar desapercibido. Además, el clásico bikini negro no quedó afuera de sus elecciones.

wanda negro

Wanda Nara escrachada por sus fotos en las Maldivas

Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara subió stories desde el primer segundo de su llegada aunque una de sus postales llamó la atención de los seguidores.

wanda hotel maldivas La foto de Wanda Nara en las Islas Maldivas que estalló la polémica.

Wanda Nara quiso mostrar una imagen de su habitación pero los usuarios descubrieron que publicó una foto de la página oficial del hotel. "¿Por qué Wanda Nara pone la imagen de redes sociales?", escribió Pochi de Gossipeame exponiendo a la rubia.

¿Wanda se fue a las Maldivas y dejó a sus perros abandonados?

Según explicó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, habría gran preocupación por las mascotas de Wanda Nara que quedaron en su casa mientras la top sigue en el viejo continente.

“Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”, detalló el panelista de Moria.“Están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”, siguió sobre la queja de una de las vecinas.

wanda perros

"Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”, escribió otra integrante del grupo de whatsapp del barrio. Además el periodista aseguró que está situación se estuvo dando desde hace más de una semana.