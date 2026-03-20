Mauro Icardi traicionado por sus propias hijas a horas de llegar al país

hijas mauro casa rosario Las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara almorzaron en la casa de su abuelo Juan Icardi.

Además, se viralizaron imágenes de las hijas de Wanda Nara almorzando con su abuelo y toda la familia de Mauro Icardi en Santa Fé.

Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para celebrar su "divorcio" de Wanda Nara

Días antes, la China Suárez y Mauro Icardi desembarcaron en Milán donde también estaban vacacionando Wanda Nara y su novio, Martín Migueles.

Si bien no se cruzaron, la China Suárez y Mauro Icardi no perdieron ni un segundo viviendo días a puro lujo y paseos de compra.

Siguiendo con las celebraciones por el natalicio de la China Suárez, Mauro Icardi volvió a sorprenderla con una visita a la exclusiva tienda de Hérmes.

china suarez cartera hermes El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez en Milán.

Allí, el jugador fue por todo obsequiándole una nueva cartera Birkin, una de las más exclusivas y codiciadas por las celebrities de todo el mundo. El modelo Birkin 25, que fue el que recibió la China Suárez como regalo, se ubica aproximadamente entre 11.400 y 15.800 dólares en la tienda pudiendo subir de precio en la reventa.

¿Mauro Icardi abandonó a las mascotas de sus hijas?

Wanda Nara fue acusada de abandonar sus mascotas mientras está de viaje y salió con lo0s tapones de punta apuntando contra Mauro Icardi acusándolo de haber sido él quien abandonó a su perro.

"Mi casa da al río y se caen por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", arrancó Wanda en su cuenta de X.

"Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados, que raro que eso a la prensa no la afecte", siguió hundiendo a Mauro Icardi.

wanda perros denuncia Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de abandonar a su perro.

"El chihuahuas que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio, le gusta y ama estar ahí. Triste es que su dueño lo abandonó, no la casa que les construí por los carpinchos y el río. En mi casa hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando y o no estoy",