Tras su paso por Milán y Estambul, la China Suárez y Mauro Icardi llegaran a la Argentina para que el jugador pase unos días con sus hijas Francesca e Isabella.
Mauro Icardi traicionado por sus propias hijas a horas de llegar al país
La foto de Isabella y Francesca Icardi que podría romper el corazón de Mauro Icardi. Todos los destalles
Antes del esperado encuentro de Mauro Icardi con sus pequeñas, las redes sociales estallaron con imágenes de las niñas en el casamiento de su tío Guido Icardi.
A pesar del distanciamiento de Mauro Icardi con Guido, Francesca e Isabella dijeron presente en las celebración del joven en Rosario y estuvieron acompañadas por su abuela Nora Colossimo.
Además, se viralizaron imágenes de las hijas de Wanda Nara almorzando con su abuelo y toda la familia de Mauro Icardi en Santa Fé.
Qué le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para celebrar su "divorcio" de Wanda Nara
Días antes, la China Suárez y Mauro Icardi desembarcaron en Milán donde también estaban vacacionando Wanda Nara y su novio, Martín Migueles.
Si bien no se cruzaron, la China Suárez y Mauro Icardi no perdieron ni un segundo viviendo días a puro lujo y paseos de compra.
Siguiendo con las celebraciones por el natalicio de la China Suárez, Mauro Icardi volvió a sorprenderla con una visita a la exclusiva tienda de Hérmes.
Allí, el jugador fue por todo obsequiándole una nueva cartera Birkin, una de las más exclusivas y codiciadas por las celebrities de todo el mundo. El modelo Birkin 25, que fue el que recibió la China Suárez como regalo, se ubica aproximadamente entre 11.400 y 15.800 dólares en la tienda pudiendo subir de precio en la reventa.
¿Mauro Icardi abandonó a las mascotas de sus hijas?
Wanda Nara fue acusada de abandonar sus mascotas mientras está de viaje y salió con lo0s tapones de punta apuntando contra Mauro Icardi acusándolo de haber sido él quien abandonó a su perro.
"Mi casa da al río y se caen por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", arrancó Wanda en su cuenta de X.
"Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados, que raro que eso a la prensa no la afecte", siguió hundiendo a Mauro Icardi.
"El chihuahuas que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito, pesa 1 kilo y el río es peligroso. No le gusta estar adentro, rasca el vidrio, le gusta y ama estar ahí. Triste es que su dueño lo abandonó, no la casa que les construí por los carpinchos y el río. En mi casa hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando y o no estoy",