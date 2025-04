Revelan por qué el nuevo novio de Sabrina Rojas es igual a Mauro Icardi.

“Lo conocí acá a la vuelta. Fui al bar Rene que está a la vuelta, fui a conocer a un chico que me iban a presentar. Este chico lo busca a él y le dice si podía mejorar mi caipirinha... Fue medio una icardeada. Lechuga lo conocía”, contó Sabrina Rojas aunque le quitó importancia a lo sucedido. "Pero no son amigos íntimos. Después me lo crucé un par de veces y apenas nos saludamos, pero un día charlamos”, reveló.

Sabrina Rojas habló de las condiciones económicas que debe tener un hombre para conquistarla

En Pasó en América, Sabrina Rojas y sus compañeras de panel debatieron sobre sus romances con hombres que con ingresos menores a los de ellas.

"Antes si me enamoraba, me enamoraba. Hoy en la madurez mínimo de mí (lo que gana ella) para arriba. Uno se va aburguesando", dijo Sabrina Rojas reconociendo que llegó a pagarle la obra social a un ex.

Sin embargo, Sabrina Rojas habló de su nuevo novio y confirmó que cumple con sus exigencias. "Y René tengo entendido que labura bien asique sería el candidato ideal", dijo divertida.

Sabrina Rojas y Luciano Castro en su peor momento

En plena repercusión por el nuevo romance de Sabrina Rojas, salió a la luz el difícil momento que está atravesando con Luciano Castro.

En una entrevista con LAM, Sabrina Rojas admitió que no se está llevando bien con Luciano Castro a quien incluso no llamó para saludarlo por sus 50 años.

"Le mandé un mensaje. Estamos bien y punto", dijo Sabrina Rojas sin querer dar más detalles sobre su presente luego de su indignación por la foto que le dedicó Griselda Siciliani a su novio.

"A Luciano Castro le molestan los comentarios de Sabrina Rojas, le duele como padre", dijo Ángel de Brito antes de presentar una nota de Luciano en la que fiel a su estilo no dio declaraciones sobre su ex.