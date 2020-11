Quiso convencer a un influencer de seducir a su novia, le salió mal y terminó escrachado: "No es uff Romina Malaspina"

"Vi tu perfil y vi que mi novia te pone mg, no es uff Romina Malaspina pero la quiero y ella creo que también solo quisiera hacerle una prueba", continuó en donde dijo la frase polémica que causó revuelo en las redes comparando a su novia con la conductora de Canal 26.

"Vos sos un pibe re facha y tenes banda de me gustas de una banda de minas que están buenas, quisiera hacerle una prueba a mi novia de que si vos le hablarías y le tirarías onda si se presta. Si no querés no pasa nada no te voy a romper los huevos. Hace poco la estoy conociendo quiero saber si todavía hay minas que valen la pena", finaliza el mensaje del joven que fue viralizado.

Por qué tanta inseguridad? Lpm ,

Creo que mi respuesta estuvo buen

El otro chico, que recibió la propuesta, respondió que no le parecía y le dio un buen mensaje diciéndole que hable con su novia y que confié "si las cosas no van tarde o temprano te vas a dar cuenta. Pero mientras tanto disfruta y le des bola a giladas", le respondió Mati Di Maio.