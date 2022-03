Quién es Melody Luz, la bailarina que la rompe en El Hotel de los Famosos

Melody es bailarina y se hizo conocida cuando participó del Bailando por un sueño en donde fue la compañera de Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes. Con apenas dos años empezó a bailar en una escuela de su barrio. “Cuando bailo no me pienso, soy carne y a la vez espíritu, y me siento plena -confiesa-. Bailar es libertad, expresión, y es encontrarme con mi esencia”, dijo tiempo atrás en diálogo con Infobae.