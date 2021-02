¿Qué se viene? Jorge Rial se va de Intrusos pero vuelve con programa nuevo

“Quiero decir, y muchos esto no lo podía creer, que efectivamente no vuelvo a Intrusos. No vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo, aunque es más un ‘hasta luego’, no es un adiós”, dijo ante la atenta mirada de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Me parece que uno tiene que reinventarse. Voy a cumplir 60 años y es un buen momento para encontrar un nuevo camino. Siento que este espacio de Intrusos está consolidado”, afirmó.

A pesar de las versiones que aseguraban que Jorge se iría de América, el conductor reveló que permanecerá en el canal y volverá a la televisión con TV Nostra un nuevo programa volcado a la actualidad y de archivo que estará todos los días a las 21.

“Me quedo en América. De acá sí no me muevo. Este programa que voy a hacer me está dando vuelas hace dos años y hace dos años estuvo a punto de parir este proyecto que, por cuestiones de programación y de necesidades del canal no lo hice. Ahora se dio un agujero histórico, una puertita que se abrió. Había una necesidad del canal y una necesidad mía. Y salió este programa”, detalló.

Marina Calabró sería la primer periodista confirmada que integrará el nuevo desafío de Rial.