Jmena Jimena Barón.jpg

Qué dijo Jimena Barón respecto al caso de Jey Mammón

Jimena Barón se refirió a la denuncia de abuso sexual a Jey Mammón por parte de Lucas Benvenuto: ""Mi relación con él es como la que puede tener cualquier persona de los medios. He tenido siempre la mejor y ha sido muy amable y respetuoso conmigo".

"Hay una persona que está diciendo que le pasó algo. Yo no vi en profundidad cuál fue su devolución. Escuché algo, un intento de justificación, con una edad que a mí me parece que es injustificable aun así la situación. Soy mamá. Tengo un hijo de 9 años. Y un hijo, de 14 o 16, es muy chiquito para que esté con una persona de más de 30" continuó Jimena Barón.

Para terminar dejó en claro que "en cualquier vínculo, con amor o sin amor, esa persona más grande está arrastrando la psiquis de una persona menor a un lugar que no corresponde. Es mi opinión como mamá".

Denuncia Jey Mammon y el otro.jpg

Jimena Barón y su deseo de ser mamá

La artista, que presentó recientemente su disco "Mala Sangre", actualmente está en pareja con Matías Palleiro, y generó revuelo tras hablar sobre la posibilidad de tener un hijo junto a el: Yo en realidad ganas de ser mamá no sé si tengo particularmente, sí tendría un hijo con Matías porque es un sol, es una persona hermosa que me despertó de nuevo algo que yo pensé que ya estaba. Es decir, yo no siento una necesidad personal de volver a ser madre. Tengo un hijo de 9 que es todo, pero lo veo a él y digo este es un tipazo. El es un hermoso desmedido y la verdad me gustaría con él o nada, sino cierro la fábrica”.

Además se refirió al hombre: "“Este hombre llegó y yo lo pude recibir porque la calma la logré yo sola, es algo que pude aceptar y valorar porque pude estar más tranquila. En ese frenar encontré mucha felicidad, volver a estar muy pegada a mi hijo y si bien volví al ruedo a nivel laboral, tengo muy en claro mis tiempos, los espacios con mi hijo".

jimena baron pareja.jpg

Jimena Barón y su escalofriante momento "paranormal"

Jimena Barón compartió en sus redes sociales un momento inédito, que le puso "los pelos de punta" a todo el mundo, con un suceso paranormal.

La actriz y cantante estaba sentada en la casa de una amiga tomando mates y charlando, cuando se levanta abruptamente y se da vuelta en busca de alguna explicación a lo que sintió: dos manos en sus hombros.

Ella misma fue la que contó en las historias de su red social lo vivido. "No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí para chequear después) más que mi sobre salto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda", comenzó.