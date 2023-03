Jimena Barón tuvo una experiencia paranormal: "Si no te pasan no las crees"

Ella misma fue la que contó en las historias de su red social lo vivido. "No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí para chequear después) más que mi sobre salto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda", comenzó.

Jimena-Baron-experiencia-paranormal1.jpg Las primeras historias que compartió Jimena Barón en Instagram buscando alguna respuesta a lo que vivió.

Y siguió: "Gente es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé que más decir no pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada".

►TE PUEDE INTERESAR: Fueron por primera vez a un gimnasio y cometieron un error que arruinó el día

En las historia compartió capturas de la grabación y mostró el momento en el que aparece una mano y un supuesto rostro detrás de ella. "Tienen razón, veo dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás", agregó.

Video: Jimena Barón compartió las imágenes

La cantante de La Cobra también subió a sus redes parte de lo que captó la cámara de seguridad de la casa de su amiga.

Embed

Más tarde, Jimena hizo una especie de reflexión sobre lo que le ocurrió y buscó de alguna manera tratar de olvidar lo vivido.

►TE PUEDE INTERESAR: Le habló un tipo casado y tomó una drástica decisión

"Son esas cosas que si no te pasan no las terminas de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas- Espero que pase el susto y ya", comentó.

También comentó que su gato no se acostó en la cama como lo hace siempre y que esperó a que ella se duerma para acomodarse de la forma habitual.

Jimena-Baron-experiencia-paranormal2.jpg Los últimos posteos de Jimena Barón luego del fenómeno paranormal que vivió.

Por último subió una foto de ella y diciendo "estoy acá!" y explicando que durmió mal y tuvo pesadillas "porque estaba obviamente muy sugestionada y asustada".

"No sé que más contarles que lo que les mostré ayer. Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme los leo", cerró.