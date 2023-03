►TE PUEDE INTERESAR: Caminaba por Mendoza y se encontró con un auto de lujo

Escrache viral 2.png

"Hoy me levanté re loca" posteó la chica que se hizo viral en Facebook, junto a una captura de mensajes de un hombre que le respondía cada historia que tenía con algunos comentarios indebidos como "Terrible. Cuándo nos vemos? me encantaría".

Agotada por la insistencia del usuario, la chica revisó su perfil y se dio cuenta que tenía esposa e hijos, por lo que decidió tomar una crucial decisión: "Te busque por Facebook y vi que tenés una mujer y una nena hermosa, ya le saque captura a todo lo que me pusiste, si no querés que se lo pase pásame plata por mercado pago y no se te ocurra bloquearme por qué le mando todo de una. Espero tu deposito si no ya sabes rey".

Si bien no vimos si el muchacho terminó mandándole la plata, pero lo que si sabemos es que los comentarios de los usuarios de Facebook fueron casi tan buenos como lo que le pasó a esta chica que se hizo viral.