Qué fue lo primero que hizo la China Suárez al reencontrarse con Mauro Icardi en Estambul

china mauro reencuentro El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul.

"Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick", escribió la China posando abrazada a Mauro Icardi quien le tendría una gran sorpresa para San Valentín.

La China Suárez se cruzó con un periodista en el aeropuerto de Ezeiza

Tras promocionar el estreno de la segunda temporada de En el Barro donde es la protagonista, la China Suárez emprendió el regreso a Estambul para reencontrarse con Mauro Icardi.

Acompañada por sus hijos Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, la China Suárez se encontró con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto de Ezeiza y vivió un incómodo momento.

Si bien no quiso dar ninguna declaración, la China Suárez se cruzó con el notero de Intrusos cuando le preguntó por los supuestos llamados de Icardi a Wanda. “Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”, dijo contundente.

Horas antes, la China Suárez desestimó las versiones de infidelidad de Mauro Icardi compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

china suarez reaccion foto mauro La tremenda reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.