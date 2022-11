Halloween fue la excusa perfecta para la vuelta de Graciela Alfano. La ex de Matías Alé se sumó a los festejos lookeandose como toda una reina de la noche luciendo un conjunto negro de pies a cabeza.

graciela alfano flaquita.jpg Graciela Alfano volvió a las redes y provocó impacto con su figura.

Dueña de un lomazo envidable, Graciela Alfano llevó un pantalón negro de cuero y lo combinó con un crop top que dejaba a la vista parte de su trabajadísimo abdomen. Lo combinó con sandalias, una corona como accesorio y los comentarios no tardaron en explotar. "Qué flaquita", "Tenés la fórmula de la juventud eterna", "Diosa por siempre" escribieron sus fans enloquecidos.

Graciela Alfano reveló su edad con beboteo incluido

Graciela Alfano no tuvo problemas en decir su edad en televisión y lo hizo de una manera particular.

La vedette estuvo como invitada en el programa "ESPN Playroom", conducido por Migue Granados, y fiel a su estilo contó cuántos años tiene de una forma muy sensual con beboteo incluido.

El hijo de Pablo Granados le preguntó "¿qué edad tenés?" y ella, inmediatamente, lo interrumpió y le dijo: "No, no, no. La edad me la preguntás bien porque es la edad más sexy que existe".

Y, tras la repregunta de Migue, Alfano sentenció sensualmente: "69".

Graciela-Alfano-Migue-Granados-ESPN-Playroom.jpg

