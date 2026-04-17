Qué famosos argentinos podrían ingresar a La Cárcel de los Gemelos

cristian u casa de los gemelos Cristian U habría sido convocado para la Cárcel de los Gemelos.

Si bien Cristian U habría rechazado la propuesta, Alfa generó expectativas al publicar la foto de un pasaporte en su cuenta de instagram. Además, en las últimas horas se sumó Jazmín La Cuerpo.

De qué se trata "La cárcel de los gemelos"

El formato que está causando furor en las redes sociales es un reality producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como “Zona Gemelos”. A diferencia de éxitos como Gran Hermano o Masterchef que se emiten por televisión, "La cárcel de los gemelos" se ve en plataformas de streaming como YouTube y Kick.

Su debut fue el 12 de octubre de 2025, pero fue cancelado en la madrugada del 13 de octubre, tras menos de nueve horas de emisión con el nombre de "La casa de los Gemelos". El 15 de marzo de 2026 regresó con una nueva temporada, esta vez con el nombre de "La cárcel de los gemelos".

furia coti carcel de los gemelos Furia Scaglione y Coti Romero se sumaron a "La cárcel de los gemelos".

Si bien está inspirado en Gran Hermano, este reality permite la violencia, dura tres semanas y no tiene reglas ni censura. Esta segunda edición simula una cárcel en la que los participantes permanecen encerrados y son grabados las 24 horas del día. Con celdas compartidas ente parejas, comida de prisión, y tiempo limitado en el patio, los famosos deben enfrentarse a distintas pruebas para ganar el premio final de 250.000 euros.

Quiénes participan de la Cárcel de los Gemelos

Coti Romero y Furia Scaglione forman parte de la segunda temporada así como también el youtuber argentino Maxi Miller, famoso por su frase “hola, niños”.

También se sumaron los creadores de contenido españoles como Frank Cuesta, Aída Nízar, La Falete y José Labrador, quien fue expulsado de "La casa de los gemelos" por un enfrentamiento físico con otra participante.