En medio de las repercusiones por Gran Hermano 2026: Generación Dorada en Argentina, espectadores de todo el mundo están fanatizados con el reality español La Cárcel de los Gemelos Dúo.
Qué famosos argentinos podrían ingresar a La Cárcel de los Gemelos
Salió a la luz la lista de famosos convocados para sumarse al reality donde están Coti Romero y Furia Scaglione de Gran Hermano.
Tras el éxito de sus primeras temporadas, el formato donde no existe la censura ni los límites recibió a Furia Scaglione y Coti Romero provocando toda una revolución entre los otros participantes.
Ante la repercusión que generaron las argentinas, en BONDI revelaron que los productores de la cárcel de los gemelos se habrían comunicado con otros ex Gran Hermano: Alfa y Cristian U.
Si bien Cristian U habría rechazado la propuesta, Alfa generó expectativas al publicar la foto de un pasaporte en su cuenta de instagram. Además, en las últimas horas se sumó Jazmín La Cuerpo.
De qué se trata "La cárcel de los gemelos"
El formato que está causando furor en las redes sociales es un reality producido por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como “Zona Gemelos”. A diferencia de éxitos como Gran Hermano o Masterchef que se emiten por televisión, "La cárcel de los gemelos" se ve en plataformas de streaming como YouTube y Kick.
Su debut fue el 12 de octubre de 2025, pero fue cancelado en la madrugada del 13 de octubre, tras menos de nueve horas de emisión con el nombre de "La casa de los Gemelos". El 15 de marzo de 2026 regresó con una nueva temporada, esta vez con el nombre de "La cárcel de los gemelos".
Si bien está inspirado en Gran Hermano, este reality permite la violencia, dura tres semanas y no tiene reglas ni censura. Esta segunda edición simula una cárcel en la que los participantes permanecen encerrados y son grabados las 24 horas del día. Con celdas compartidas ente parejas, comida de prisión, y tiempo limitado en el patio, los famosos deben enfrentarse a distintas pruebas para ganar el premio final de 250.000 euros.
Quiénes participan de la Cárcel de los Gemelos
Coti Romero y Furia Scaglione forman parte de la segunda temporada así como también el youtuber argentino Maxi Miller, famoso por su frase “hola, niños”.
También se sumaron los creadores de contenido españoles como Frank Cuesta, Aída Nízar, La Falete y José Labrador, quien fue expulsado de "La casa de los gemelos" por un enfrentamiento físico con otra participante.