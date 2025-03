Preocupación por la salud de Wanda Nara: "Estaba vendada por eso no agarraba a sus hijas"

"Es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos inclusive, donde tiene vendados los brazos, los codos… no sé, acá hay otra cosa que todavía no conocemos. Por eso ella no podía agarrar ni abrazar a la nena, y Wanda le pedía que baje a la nena para poder agarrarla de la mano”, agregó sobre el accionar de Wanda Nara mientras Mauro Icardi tenía a su hija en el ascensor.

Qué dijeron las pericias realizadas a Mauro Icardi y Wanda Nara

Se conocieron las conclusiones de las pericias realizadas a ambos por el Ministerio Público Tutelar. Tras varios análisis y encuentros con profesionales, en DDM dieron detalles de los impactantes resultados.

"Se recomienda que el señor Mauro Icardi inicie tratamiento psicológico de manera urgente y que debería dejar de proyectar una imagen de violencia y amedrentamiento”, leyeron sobre el informe de Mauro Icardi.

En cuanto a Wanda Nara, revelaron que tendrá que continuar con sesiones de terapia y que en tanto "debería conseguir con su terapia dejar de interrogar a las menores”.

Además confirmaron la resolución de reestablecer el vínculo de las pequeñas con Mauro Icardi. “Se recomienda el inmediato restablecimiento del vínculo paterno, resultaría conveniente que sea prescindiendo de la presencia de la señora Suárez. Resultaría conveniente que tengan encuentros previos en algún lugar reservado y neutral para recomponer el vínculo con sus hijas. Siendo conveniente que esto se dé en presencia de una trabajadora social", especificaron.