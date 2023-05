josemar.JPG Re peleados. ¿Por qué se pelearon Pedro Alfonso y José María Listorti?

La conductora reveló que el conflicto entre su esposo y el actor es cierto, dio detalles y confirmó que nunca tuvieron una relación cercana.

La conductora de Pasaplatos, Paula Chaves, confirmó que Pedro Alfonso y José María Listorti tuvieron una pelea luego de una tensa situación que vivieron, lo que los alejó. En tanto, aclaró que nunca fueron amigos.

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Paula Chaves fue consultada por el conflicto entre su esposo y Listorti y explicó: "Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono. A mí me da calor porque yo contesto todo, soy re correcta. Pero bueno, con el tiempo entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa". De esta manera, evidenció que habría elegido no responderle a su compañero de trabajo, lo que provocó el problema.

►TE PUEDE INTERESAR: José María Listorti cargó contra Los Nocheros por ser antivacunas

"Si él no quiere contestar, no contesta. Él vive tranquilo. En su momento, Pedro había sentido que no estaba tan de acuerdo con algunas cosas de la película. Y ahí es como que se retrae y prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás. Pero relación de amistad con José creo que nunca hubo", indicó la conductora. Esto fue lo que dejó a todos boquiabiertos, ya que se creía que tenían un vínculo cercano.

Para finalizar, Paula Chaves dio detalles del conflicto en sí: "Es que no hubo una pelea puntual. Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos. No es que fue una crisis o una pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos, que algunas cosas no te gusten".

Así, terminó por revelar que coincidieron en reiteradas ocasiones y eso provocó el problema.