La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026: Generación Dorada sigue dando que hablar, en especial, luego de que su hija Anna Chiara se sumará al streaming del programa.
¿Peleadas? La verdad sobre el vínculo entre Andrea del Boca y su hija Anna Chiara
En Puro Show salió a la luz una sorprendete revelación sobre la vida de Andrea del Boca y su heredera. Todos los detalles
En medio de las repercusiones por la llegada de la hija de Andrea del Boca a los medios como analista de Gran Hermano, salió a la luz una sorpresiva información sobre el vínculo entre ambas.
En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que Anna Chiara del Boca habría decidido vivir junto a su tía y su abuela y no con Andrea del boca. "Lo que me cuentan y lo que pude averiguar -contó- es que Anna su hija, decidió no vivir con ella sino quedarse con su abuela y con su tía, la hermana de Andrea. Entonces Andrea vive sola con su perro labrador", remarcó.
Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.
¿Andrea del Boca se va de Gran Hermano?
Andrea del Boca tendría los días contados en la casa de Gran Hermano según reveló Ángel de Brito. “Dudan de la continuidad de Andrea”, comenzó el conductor. “El acuerdo original es por un mes, y después ven si está cómoda...No está en el contrato. Es algo que ella charló”, siguió sobre el acuerdo secreto que tendría Andrea del Boca.
Lejos de dejarlo ahí, Ángel de Brito fue por más y confirmó que la producción ya tendría decidida la figura que quieren para reemplazarla: Graciela Alfano.
"Graciela Alfano recibió el llamado por parte de Telefé", dijo aunque trascendió que la diva tendría otros proyectos para su año laboral.