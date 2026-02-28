¿Peleadas? La verdad sobre el vínculo entre Andrea del Boca y su hija Anna Chiara

Cuando le preguntaron por los motivos, la panelista lanzó una declaración que generó preocupación. "Lo sé, pero me lo voy a guardar porque es cruel, es un motivo muy cruel. Tiene que ver con una convivencia diaria que...digamos... se puso difícil, que no iba", dijo sin querer dar más detalles.

¿Andrea del Boca se va de Gran Hermano?

Andrea del Boca tendría los días contados en la casa de Gran Hermano según reveló Ángel de Brito. “Dudan de la continuidad de Andrea”, comenzó el conductor. “El acuerdo original es por un mes, y después ven si está cómoda...No está en el contrato. Es algo que ella charló”, siguió sobre el acuerdo secreto que tendría Andrea del Boca.

Lejos de dejarlo ahí, Ángel de Brito fue por más y confirmó que la producción ya tendría decidida la figura que quieren para reemplazarla: Graciela Alfano.

graciela alfano mini vestido punta del este.jpg Graciela Alfano podría reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano.

"Graciela Alfano recibió el llamado por parte de Telefé", dijo aunque trascendió que la diva tendría otros proyectos para su año laboral.