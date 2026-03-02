Pampita se mudó a un castillo francés y lo compararon con un inodoro

pampita palacio Polémica por el castillo francés donde se mudó Pampita.

"En la anterior casa, en Barrio Parque, que el dueño era el de Aeropuertos 2000, pagaba 10 mil dólares por mes, y ahora está en 15 mil dólares. O sea, subió el 50 por ciento el valor de la vivienda", siguió sobre la fortuna en dólares que pagará la top por mes.

Moria Casán sin filtro sobre el palacio francés donde vive Pampita

Mientras mostraban imágenes de la imponente propiedad, Moria Casán fue lapidaria. "Yo les diría que revisen los caños. En casas viejas como estas antes que mirar la pileta, la parrilla o los garages hay que revisar las tuberías", arrancó la diva.

pampita palacio 2 Polémica por el castillo francés donde se mudó Pampita.

"Hay que averiguar cómo están las cañerías porque después hay una baranda... Cuando no cambian las cañerías, vos sabés que el agua estancada tiene el mismo olor de la cloaca, entonces parece que vivís adentro de un inodoro. De las casas viejas arreglen las cañerías, jajajaja" río Moria. "Marmol ploteado, qué divino, es muy barato mi amor... Perdón, perdón, no nos snobeemos con todo este lujo mamarracho. ¡Pero por favor!", siguió.