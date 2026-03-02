Días atrás,Pampita Carolina Ardohain fue vista desalojando su casa de Barrio Parque donde vive junto a sus cuatro hijos. Las cámaras de Desayuno Americano captaron a un camión de mudanza estacionado en la puerta de la residencia y minutos antes se pudo ver a la modelo saliendo con prisa de la propiedad.
Pampita se mudó a un castillo francés y lo compararon con un inodoro
Moria Casán mostró fotos de la nueva casa de Pampita Carolina Ardohain y no se guardó nada. Todos los detalles
Según trascendió, Pampita tomó la decisión después del traumático robo que sufrió en el 2025, donde más de siete individuos ingresaron a su casa mientras estaba de viaje y estuvieron más de seis horas en su interior.
Ahora, en el programa de Moria Casán revelaron dónde se mudó Pampita. "Se fue a un palacio francés de 983 metros cuadrados, 5 dormitorios, 14 ambientes, 4 baños, 3 toilettes, 2 cocheras", contó Gustavo Méndez.
"En la anterior casa, en Barrio Parque, que el dueño era el de Aeropuertos 2000, pagaba 10 mil dólares por mes, y ahora está en 15 mil dólares. O sea, subió el 50 por ciento el valor de la vivienda", siguió sobre la fortuna en dólares que pagará la top por mes.
Moria Casán sin filtro sobre el palacio francés donde vive Pampita
Mientras mostraban imágenes de la imponente propiedad, Moria Casán fue lapidaria. "Yo les diría que revisen los caños. En casas viejas como estas antes que mirar la pileta, la parrilla o los garages hay que revisar las tuberías", arrancó la diva.
"Hay que averiguar cómo están las cañerías porque después hay una baranda... Cuando no cambian las cañerías, vos sabés que el agua estancada tiene el mismo olor de la cloaca, entonces parece que vivís adentro de un inodoro. De las casas viejas arreglen las cañerías, jajajaja" río Moria. "Marmol ploteado, qué divino, es muy barato mi amor... Perdón, perdón, no nos snobeemos con todo este lujo mamarracho. ¡Pero por favor!", siguió.