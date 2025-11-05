Pachu Peña se separó y está de novio con una mujer 19 años menor que él

Según los detalles que trascendieron, la relación se habría iniciado muy poco después de que Pachu Peña se separara, manteniendo el vínculo en secreto durante un tiempo.

La especialista en espectáculos detalló que Pachu y Paula habrían comenzado a salir hace alrededor de tres meses, aunque recién en las últimas dos semanas se habrían animado a mostrarse en público.

El actor habló por primera vez del tema y reconoció que no fue algo fácil. “Coincidimos de casualidad. Yo venía mal con mi exmujer y nada…”, contó, visiblemente incómodo por tener que hablar de su vida privada.

pachu2 De novio. El humorista Pachu Peña se separó y se puso de novio con una mujer menor que él.

Pachu Peña y Moyano, padres de cuatro hijos, decidieron separarse luego de atravesar una fuerte crisis. Sin embargo, el humorista aseguró que hoy está tranquilo y enfocado en su nueva etapa personal.

“Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”, explicó sobre su vínculo con Paula, de 42 años.

Fiel a su estilo reservado, Pachu evitó dar demasiados detalles, pero dejó en claro que se toma la relación con calma: “No estoy proyectando nada, es un día a día”. “Estoy muy bien, pensando en mis hijos”, afirmó sobre su presente.

Aunque tanto él como su nueva pareja prefieren la discreción, fuentes cercanas al entorno del humorista aseguraron que ya no se esconden y comenzaron a mostrarse juntos en algunos eventos y salidas con amigos.

Fuente: tn.com.ar