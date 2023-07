maria becerra enteriza nude 1.jpg Nude y tejidita, la enteriza infernal de María Becerra en las playas de Santorini.

La diosa dio un adelanto de los trajes de baño que arrasarán el próximo verano y se la jugó con una enteriza color nude estilo crochet que acentuaba su lomazo a la perfección resaltando su escotazo y cintura diminuta.

De lo más glamorosa, María Becerra la combinó con aros dorados, otro de los accesorios furor del verano europeo, y las fotos mostrando su atuendo playero ya van por más de dos millones de likes.

maria becerra enteriza nude 2.jpg Nude y tejidita, la enteriza infernal de María Becerra en las playas de Santorini.

María Becerra paralizó la noche de Tenerife con su look

Como primer destino de su agenda, María Becerra llegó a Tenerife y aprovechó para salir a la noche y lucir un vestido veraniego que no pasó desapercibido.

maria becerra tenerife 1.jpg Fajado y mega marcado, María Becerra detonó Tenerife con su vestido veraniego más brutal.

Siempre fashionista, la diosa eligió un diseño sin mangas mega ajustado con estampado a rayas en colores verde lima y lila complementándolo con make up de ojos shiny que fue de lo más elogiado por sus seguidores.

María Becerra picantísima con su underboob

María Becerra compartió una picantísima foto que dejó más que impactados a sus seguidores. La morocha se mostró más atrevida y osada que nunca.

Experta total en enloquecer a sus fans, María Becerra redobló la apuesta y compartió una postal donde se la ve haciéndole un primer plano a su underboob como nunca antes con un crop top con recortes infernal.

Súper sexy, María tomó la imagen desde un ángulo fulminante y hasta dejó a la vista hasta el último detalle de los tatuajes de su pecho. Además, la nena de Argentina aprovechó para mostrar cómo llevar la tendencia de las aberturas a nivel mega osado.

Maria becerra underboob zoom.jpg ¡Bestial! La foto de María Becerra haciéndole primer plano a su underboob superó el millón y medio de likes.

Coméntenme esta foto con su barra favorita de Corazón Vacío‍.Lxs amo, gracias x tanto amor", escribió María Becerra y los followers no tardaron en cumplir su pedido superando el millón y medio de likes en horas.

María Becerra arrasó con su vestidito shiny

María Becerra que no para de arrasar con su carrera adelantó un nuevo videoclip y la imagen generó un terremoto entre sus seguidores.

Tras el exitoso lanzamiento de Corazón Vacío, María Becerra vuelve a generar expectativa con la colaboración que hizo con German X1 y ya le regaló a sus fans una postal donde se la ve luciendo un outfit shiny explosivo.

Súper diosa, María eligió un diseño ultra mini manga larga mega ajustado color plata metalizado marcando su figura y dejando a sus piernas como protagonista. Además, eligió pelo suelto y make up con ojos ahumados.

maria becerra vestido shiny 1.jpg María Becerra detona la cordura con su mini vestido shiny fajado y la catarata de likes va por 500 mil y subiendo.

"¿Qué hay que hacer para borrarte de mi piel???‍", escribió María Becerra junto a la publicación que inmediatamente superó los 550 mil likes y se llenó de comentarios incluso de famosas como Lola Indigo que dejó muchos emojis.

El look colegiala de María Becerra

María Becerra presentó el tema Corazón Vacío en vivo por primera vez y fue por todo con su atuendo.

Ante fanáticos expectantes por el debut de su single, María Becerra revolucionó el DOT de Palermo y además de robarse todos los aplausos por su performance se llevó todas mas miradas con su jumper colegiala.

maria becerra colegiala 1.webp María Becerra llevó la tendencia colegiala a otro level y el look es dinamita pura.

Siempre fashionista y atenta a las últimas tendencias, María se sumó al estilo preppy o colegiala con un mini vestido escocés explosivo que combinó con mangas estampadas al tono.

Cona ires de los años 60, María Becerra se la jugó y cerró su outfit con botas blancas caña alta luciendo como una estrella de Hollywood y la aprobación por parte de los seguidores de sus redes y los presentes en el show fue total.

maria becerra colegiala 2.webp María Becerra llevó la tendencia colegiala a otro level y el look es dinamita pura.

María Becerra fanática de los pantalones tiro ultra bajo

María Becerra confirmó su incorporación a Warner Music.

Como no podía ser de otra manera, fue la misma María Becerra quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram aunque fue su explosivo look el que se robó toda la atención. Súper canchera y dosmilera, la diosa eligió unos pantalones cargo con tiro mega bajo y los combinó con un corset negro ajustadísimo con encaje.

maria becerra tiro bajo 1.jpg En pantaloncitos con tiro ultra bajo y corset ajustadísimo, María Becerra cortó la respiración.

"Qué feliz estoy de poder contarles esto. Hace algunas semanas tuve el placer de unirme a la familia de @warnermusiclat Sé que juntos vamos a lograr cosas increíbles y estoy muy emocionada por empezar a trabajar con este equipo tan talentoso", escribió emocionada.

Tras varias semanas de venir arrasando con sus glamorosos atuendos, María Becerra apostó por su faceta más casual y natural y compartió una selfie sin maquillaje pero de lo más atrevida.

Recostada frente al espejo la diosa posó como toda una sirena y marcó sus curvas con un atuendo deportivo de lo más llamativo: calzas estampadas súper ajustadas y corpiño deportivo color nude.

maria becerra selfie calzas 1.jpg En calcitas y sin remera, la selfie de María Becerra que va por el millón de likes y es demencial.

Si bien no especificó de qué se trata, María Becerra acompañó su foto escribiendo la fecha 22/06 en el espejo lo que generó toda una revolución entre sus fans que quedaron intrigadísimos y no dudaron en dejar su comentario y porsupuesto elogio infaltable.

María Becerra en vestido mega transparente

María continúa con su desfile de tendencias cada vez más arriesgadas y glamorosas. La morocha no para de sorprender con cada uno de sus atuendos y esta vez no fue la excepción.

En medio de un gran presente profesional con repercusiones a nivel mundial, María Becerra participó del show de Los Ángeles Azules en Argentina robándose todas las miradas con su outfit.

maria becerra vestido transparente 1.jpg María Becerra cantó en vestido mega-transparente y explotó el termómetro.

Si bien es fanática de los looks más urbanos, María se la jugó luciendo un vestuario de lo más elegante y shinny apostando por las transparencias, el must have de esta temporada.

Con toda una diva, María Becerra apostó por un diseño con escote halter, pailletes bordados y piedras logrando uno de sus outfits más impactantes.

maria becerra angeles azules 2.webp María Becerra cantó en vestido mega-transparente y explotó el termómetro.

María Becerra se sumó al total denim

La top dijo presente en el evento del lanzamiento de Los del Espacio el tema en el que colaboró con FMK, Tiago PZK, Lit Killah, Duki, Emilia y hasta su ex Rusherking.

Siempre osada y arriesgándose con los últimos estilos y must-have fashionistas, María Becerra fue por todo y se robó todas las miradas con un vestido mega ajustado de jean marcando cada centímetro de su figura a la perfección.

Siguiendo con el furor de los accesorios dosmileros, María llevó un cinturón de strass y mini bag de denim, otra de las favoritas de It girls como Tini, Emilia, Oriana Sabatini, entre otras.

maria becerra vestido denim 1.jpg Vestido de jean apretadísimo y escotazo, María Becerra marcó hasta el último centímetro.

Además, María causó sensación con el atuendo que lleva en el videoclip de Los del Espacio donde se le ve de lo más sensual en un jumpsuit de encaje celeste con botones y sutiles transparencias dejando su ropa interior a la vista. En esta oportunidad, la top eligió chaleco puffer y guantes como broche de cierre para el outfit.

maria becerra los del espacio 4.jpg Jumpsuit fajadísimo y transparencias, María Becerra reveinta todo con su look en Los del Espacio.

María Becerra con el top de Romina Malaspina

Fue la misma María Becerra quien compartió algunas fotos del video donde se la ve llevando atuendos en los que se destacan prendas de cuero negro y diseños con estilo "motomami" aunque fue su top el que se robó todas las miradas.

romina malaspina maria becerra 2.jpg

La morocha eligió una especie de malla de red metálica muy similar a la que llevó Romina Malaspina en su debut como conductora del Noticiero de Canal 26 y que provocó toda una polémica y cuestionamientos en ese momento.

María, por su parte, la combinó con pantalones de cuero, peinado recogido y la reacción de aprobación fue instantánea superando el medio millón de likes en pocas horas. "Tu boom boom mami mami, me dan ganas de ser una sugar mami", escribió la cantante dejando parte de la letra del tema que es furor en Spotify.

maria becerra romina malaspina 1.jpg María Becerra se puso el polémico top de Romina Malaspina y ya superó el medio millón de likes.

María Becerra en mini vestido shimmer

Tras arrasar con su look en la alfombra roja de los Premios Billboard Latinos y los Premios Gardel, María Becerra redobló la apuesta en la red carpet del estreno de Rápidos y Furiosos X.

Siendo la creadora de una de las canciones que forman parte de la banda sonora de la película, María Becerra fue la gran estrella de la noche y su look no se quedó atrás.

Una vez más, la morocha apostó por una de sus prendas favoritas: vestido ultra corto aunque, en esta ocasión, se la jugó por un diseño ajustadísimo.

maria becerra vestido rapido y furioso.avif María Becerra fue la bomba del estreno de Rápidos y Furiosos.

Con mangas largas e íntegramente bordado en paillettes, su vestido marcó su lomazo a la perfección. Además, María eligió un peinado wet destacando su maquillaje y brillando como toda una diva.

María Becerra deslumbró en los Premios Gardel

María se la jugó y causó sensación con un atuendo verde pastel con escote demencial.

maria becerra gardel 2.avif Escotazo al extremo y pantalones ajustados, María Becerra dinamitó los Premios Gardel.

Una vez más, la cantante apostó por la tendencia de los recortes y corset llevando un conjunto de pantalón ajustado, corset y mangas agregadas en el que se destacó el impactante cut-out en su pecho.

Resaltando uno de sus tattoos más grandes, María Becerra cerró su outfit a puro brillo con accesorios de strass y fue la reina de la alfombra roja.

maria becerra premios gardel 1.jpg Escotazo al extremo y pantalones ajustados, María Becerra dinamitó los Premios Gardel.

María Becerra se sumó a la "tanga a la vista"

María Becerra sigue demostrando que no le teme a ninguna tendencia ni estilo y sorprendió con uno de sus atuendos más explosivos.

Al igual que cantantes como Tini y Emilia Mernes, entre otras, María Becerra se ha convertido en un ícono de estilo y moda para millones de adolescentes que siguen con atención cada una de sus elecciones fashionistas.

Ahora, la top fue por todo con un nuevo TIK Tok donde arrasó siguiendo la tendencia "tanga a la vista" aunque la llevó a otro nivel al elegir un hilo dental de látex con cinturón de cadenas de lo más llamativo y sensual.

maria becerra tanfa a la vistaa.webp En hilo dental de látex, María Becerra llevó la tendencia "tanga a la vista" al extremo.

Fanática de las prendas de látex, María Becerra combinó su colaless con pantalones negro fajados, polera manga larga con transparencias, chaleco haciendo juego y sus infaltables aros argollas como accesorilo.

