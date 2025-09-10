romina malaspina bikini nude Nude y extra small, Romina Malaspina estrena la microbikini colaless furor.

Días antes Romina Malaspina fue por una microbikini más glamorosa color hielo metalizado que combinó con un pareo al tono anudado en su cadera.

romina malaspina bikini pareo En bikini taparrabos, Romina Malaspina anticipó un verano al rojo vivo.

¿Ayrton Costa dejó a Wanda por Romina Malaspina?

Tras los fuertes rumores de romance entre Wanda Nara y el jugador de Boca Juniors, Ayrton Costa, revelaron que el futbolista estaría de novio con Romina Malaspina.

Fue Fede Flower quien largó la primicia de la flamante relación entre Romina Malaspina y Ayrton Costa. "Ayrton presentó a Romina Malaspina el sábado por la noche en su cumpleaños en Lomas de Zamora", arrancó el periodiosta en un tuit.

Había mucho personal de seguridad. Romina estuvo toda la noche con el jugador, ella estaba acaramelada. Todos pensaban que iría Wanda Nara pero no", siguió.

ayrton costa romina malaspina zaira nara Qué pasa entre Romina Malaspina y Ayrton Costa.

Días antes, Wanda Nara había admitido su relación con Ayrton Costa, corroborando la información revelada en LAM. La rubia incluso corroboró que el jugador le regaló el anillo del que hablaron en el programa.

Romina Malaspina marco tendencia desde sus vacaciones en Brasil

Desde Brasil, Romina Malaspina volvió a deslumbrar a sus seguidores con su belleza, sorprendiendo además con los audaces looks deportivos que eligió para su estadía.

Fanática del fitness y dueña de una figura escultural, Romina Malaspina causó sensación con su conjunto de mini calzas XS y crop top al tono, dejando a la vista sus abs.

romina malaspina brasil Romina Malaspina diosa en las playas de Brasil.

Días antes, Romina Malaspina fue noticia de todos los portales y programas de chimentos luego de que la vincularan sentimentalmente con Ayrton Costa.