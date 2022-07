En esta oportunidad, Evangelina Anderson mostró cómo disfruta del verano europeo con un explosivo álbum desde la playa.

evangelina nubladito.jpg

A pesar del clima, la rubia subió la temperatura con una micro-bikini y le hizo frente a las nubes sin anestesia. "Nubladito pero hot", escribió atrevida recibiendo más de 200 mil likes y miles de comentarios y reacciones.

Evangelina Anderson selfie al rojo vivo

En las últimas horas lo hizo con dos fotos. Una en la playa y otra en la que se la ve sacándose una selfie, muy seria, y con un escote que atrae muchas miradas.

Evangelina Anderson.jpg

"Es un afano, suspendanlo", escribió uno de sus seguidores tras el posteo de Evangelina Anderson en Instagram. "La más linda del mundo", añadió otro.

Razón no les falta y hay que decirlo, la mirada de Evangelina conquista y domina.

Evangelina Anderson: una sirena en el mar

Pero Evangelina Anderson se sabe sexy y que no tiene que envidiar a ninguna modelo que salga en la playa en bikini.

Por eso, luciendo la suya, se sacó una foto que hizo delirar a sus seguidores. "Hay q regresar esa sirena al mar", "Enséñale a Wanda! Así no hace el ridículo!", "Más buena que un feriado xxl", fueron algunos de los mejores comentarios que recibió de parte de sus followers, que no se pierden una foto o historia de la ex Pasión de Sábado.

Evangelina Anderson 1.jpg

A difenrencia de otras botineras o ex botineras, Evangelina Anderson ha sabido llevar una vida lejos de los escándalos. En pareja desde hace con el ex River y Bayern Munich de Alemania Martin Demichelis, ella se suele mostrar en las redes como una mujer de familia, modelando o acompañando a su marido en sus actividades futbolísticas. Lo hizo cuando este era jugador y ahora que trabaja en el club alemán.