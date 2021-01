Noelia Marzol eligió un extraño nombre para su bebé

Con esa palabra, la bailarina hizo referencia a lo extraño del nombre que eligió para su bebé y al temor a la crítica.

noelia marzol nombre bebe.jpg Noelia Marzol y el futbolista chubutense Ramiro Arias, papá de su bebé y futuro marido

"Ya tenemos el nombre, pero a mí me da miedo comunicarlo porque después todos empiezan a opinar", señaló Marzol.

La periodista Paula Varela dedujo al instante: "O sea que es raro el nombre, si tenés miedo a la crítica...".

Noelia Marzol: "Me separé y cuando volvimos quedé embarazada".

"No es un Mirko", respondió Noelia y agregó: "No es un nombre que no lo escuchamos nunca. Se escuchó, pero no es de los más comunes".

Al ser consultada sobre el por qué de la elección, indicó: "Cuando quedé embarazada estaba convencida de que era un nene porque yo tenía muchas ganas de que sea una nena. Estando convencida de que era nene, de la nada, se me ocurrió este nombre. ¡Me bajó! Es un nombre que uno fantasea, pero lo voy a decir más adelante".

En las redes sociales, Noelia Marzol se mostró a pleno con su pancita de 4 meses. "Tanto tiempo postergué mi deseo de ser madre! Porque “no iba a poder trabajar”, porque “se te arruina el cuerpo”, “porque una madre no debe ser sexy”, porque queria realizarme profesionalmente, porque queria comprar mi propia casa... todas huecadas!!!", analizó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJzieQ_lgwB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Noelia Marzol (@noeliamarzolok)

"Nunca estuve mas feliz como ahora. Sigo trabajando. Sigo bailando. Me sigo sintiendo una mujer mas alla de la maternidad! Tengo un hombre al lado que me banca en todo! Hacemos esto juntos! A la par! Admiro su compromiso, porque gracias a eso yo puedo seguir con mis “asuntos” tambien! Deseo sinceramente poder transmitirles lo hermoso que se siente! Para que no tengan miedo! Para que se animen. Y para que sepan que los hijos NO NOS LIMITAN! (frase que alguna vez mi prima me dijo en un charla hermosa que hizo que hoy ande en esta)", agregó para contarle a las miles de mujeres que la siguen.

noelia marzol nombre bebe 2.jpg Trabajando en Sex con su "bebé a cuestas" como Noelia Marzol misma dice en Instagram.

"Aun no tengo mas experiencia que 4 meses de embarazo, pero mas alla de los malestares fisicos del comienzo, es todo hermoso hasta ahora", cerró una emocionada Noelia en su nueva faceta de madre.