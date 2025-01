Zaira Nara ha posado luciendo los looks más explosivos y estilosos de la temporada desde Playa del Carmen, pero ha sido el anillo en su mano el que se ha robado la atención de los followers avivando las versiones de un futuro casamiento en los planes de la pareja.

zaira nara anillo.webp Ni Miami ni Punta del Este, el destino que eligieron Zaira Nara y Facundo Pieres para sus vacaciones.

Se filtraron las escandalosas internas entre Zaira Nara y la ex mujer de Facundo Pieres

Salieron a la luz las diferencias entre Zaira Nara y la ex mujer del polista y madre de sus hijos Agustina Wernicke.

Zaira Nara y Facundo Pieres se mostraron más enamorados que nunca desde sus vacaciones en Punta del Este donde incluso se los vio junto a la familia del polista.

zaira nara facundo pieres agustina.webp

A pesar de esto, en Intrusos sacaron a la luz la mala o casi inexistente relación que hay entre Zaira Nara y la ex de Pieres."El año pasado Facundo llamó a su ex mujer Agustina para que no vaya al mismo gimnasio que Zaira porque ahora ella vive en la Orqueta, por donde vive Zaira", contó Guido Zaffora.

Como si no fuera suficiente, el panelista aseguró que Zaira Nara tampoco quiso coincidir con la madre de los hijos de Facundo Pieres durante sus vacaciones en las playas de Punta del Este. "Antes de este verano, Facundo le pidió a Agustina que no pase por la playa de Punta del Este cuando estén sus hijos con Zaira a lo que la ex le dijo: '¿vos te pensás que si estoy caminando no voy a saludar a mis hijos que están con tu novia? Estén con quien estén'", cerró el periodista.